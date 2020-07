00:31 Uhr

Rektor Rolf Gaßner lebte Werte vor

Rolf Gaßner, Rektor der Hermann-Köhl-Schule in Pfaffenhofen ist jetzt verabschiedet worden.

Leiter der Hermann- Köhl-Schule geht in den Ruhestand

Schulamtsdirektorin Elisabeth Holand ist voll des Lobes für den 64-jährigen Rektor der Hermann-Köhl-Schule Pfaffenhofen, der mit Ablauf dieses Schuljahres in den Ruhestand geht: „Rolf Gaßner hat für seine Schule gelebt. Er hat viel Energie und hohes Engagement für die Schule aufgebracht und stets das Beste für seine Schule ausgehandelt.“

Im Landratsamt überreichte Landrat Thorsten Freudenberger dem Pädagogen die staatliche Verabschiedungsurkunde. Gaßner war 17 Jahre lang Schulleiter der Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen mit den Jahrgangsstufen eins bis neun sowie der Außenstelle in Beuren. Davor hatte er dort zwei Jahre lang den Stellvertreterposten inne.

Seine Lehrerlaufbahn begann er 1979 als Referendar an der Hauptschule Weißenhorn. Danach kam der gebürtige Neu-Ulmer noch im Vorbereitungsdienst an die Hauptschule Vöhringen. Auf die Zweite Staatsprüfung folgten dort 19 Jahre. Als Rektor in Pfaffenhofen machte er sich im Besonderen um die Inklusion und die Integration verdient, teilt das Landratsamt mit. Er lebte das humanistische Menschenbild und die daraus abgeleiteten Werte vor und prägte damit Generationen von Schülern.

Viele seiner Schützlinge kamen als Erwachsene wieder an ihrer einstigen Schule vorbei, um mit Rektor Gaßner zu sprechen und ihm zu danken. Auch Freudenberger, Landrat und rechtlicher Leiter des Schulamts Neu-Ulm, sowie Schulamtsdirektorin Holand und Schulamtsdirektor Ansgar Batzner dankten ihm. (az)

