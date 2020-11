15:36 Uhr

Reparaturarbeiten in Ulm: B10 eine Woche lang teilweise gesperrt

Wegen Reparaturarbeiten wird in Ulm eine Fahrspur der B10 gesperrt.

Ein Kabel wurde bei Arbeiten an der B10 beschädigt. Jetzt soll es endgültig repariert werden. Dazu ist eine Teil-Sperrung der Bundesstraße in Ulm notwendig.

Um ein beschädigtes Telekommunikationskabel reparieren zu können, ist ab Montag, 9. November, eine Fahrspur in Fahrtrichtung Süden für eine Woche lang gesperrt. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit.

Demnach sei bei Sanierungsarbeiten an der Blaubrücke an der B10 im September ein überregional wichtiges Telekommunikationskabel beschädigt worden. Nun sollen die provisorisch geflickten Leitungen innerhalb der kommenden Wochen endgültig repariert und neu verlegt werden.

Für vorbereitende Arbeiten wird ab Montag, 9. November, eine Fahrspur der B10 in Fahrtrichtung Süden für eine Woche gesperrt. Die eigentlichen Reparaturarbeiten an dem Kabel erfolgen anschließend nachts ohne Sperrung der Fahrspur, allerdings bleibe der Gehweg gesperrt, so die Stadtverwaltung. (az)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen