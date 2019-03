vor 2 Min.

Retter des Roten Kreuzes lernen auch Selbstverteidigung

Mitglieder der Bereitschaft Weißenhorn leisten viele Arbeitsstunden bei Einsätzen, Fortbildungen und im Tafelladen. Nun soll eine neue Einheit entstehen.

Von Angela Häusler

Arbeitsreiche Monate liegen hinter der Weißenhorner Bereitschaft des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK). Bereitschaftsleiter Michael Heinrich blickte bei der Mitgliederversammlung auf „ein Jahr, in dem wir viel geleistet haben“ zurück. Die Helfer brachten es demnach 2018 auf stattliche 25.000 Dienststunden.

So verrichteten sie beispielsweise Sanitätsdienst bei 109 Veranstaltungen, leisteten dort in 91 Fällen Erste Hilfe, übernahmen fast 2000 Stunden lang Rettungsdienste und verbrachten annähernd 3500 Stunden mit Ausbildungen. Mit dabei waren die Retter unter anderem bei Faschingsveranstaltungen und Funkenfeuer, dem Ulmer Einsteinmarathon und auch den aufwendigen Einsätzen bei Evakuierungen der Neu-Ulmer Innenstadt nach dem Fund von Weltkriegsbomben.

Immer mal wieder machen Betrunkene Ärger

Unter anderem bildeten sich die Freiwilligen auch in Selbstverteidigung fort, nachdem sie „immer mal wieder mit Betrunkenen“ zu tun hätten, wie der Vorsitzende Michael Heinrich in seinem Bericht schilderte. Zudem standen bei Fortbildungen auch Großschadensereignisse im Fokus.

Einen bedeutenden Teil der Arbeit, nämlich genau 4985 Stunden, machte der Tafelladen in der Hauptstraße aus, in dem 43 Helfer knapp 3200 Bedürftige mit günstigen Produkten versorgt haben. Der zeitweilige Warenengpass, der dem BRK noch vor einem Jahr Probleme machte, sei mittlerweile wieder behoben, sagte Heinrich. Fast sämtliche Supermärkte in der Stadt geben nach Angaben des Bereitschaftsleiters Produkte an den Tafelladen ab: „Wir haben wieder genug für die Bedürftigen.“

Um die Bereitschaftskasse zu füllen, haben die Helfer auch heuer beim Open-Air-Kino im Weißenhorner Stadtpark die Verpflegung übernommen, „eine tolle Möglichkeit, denn das Geld brauchen wir dringend“, sagte Heinrich. Unter anderem für die Förderung der Jugend, die in diesem Jahr gleich 16 Neuzugänge verbuchte.

Die BRK-Bereitschaft will einen neuen Technik-Anhänger kaufen

Zudem plant die Bereitschaft in den nächsten Monaten Investitionen: So soll ein Technik-Anhänger gekauft und ausgebaut werden im Hinblick auf die geplante Neugründung einer Schnelleinsatzgruppe „Technik und Sicherheit“, berichtete der Vorsitzende. Die neue Einheit soll zehn bis 15 Personen stark werden und in der Lage sein, im Notfall wichtige technische Strukturen, etwa Stromleitungen, Wasserversorgung oder Zelte, zu installieren. „Dafür brauchen wir technisch versiertes Personal“, sagte Heinrich.

Die Weißenhorner BRK-Truppe sei „eine feste Stütze im Landkreis“, lobte Kreisbereitschaftsleiter Florian Schaich, auch Dritter Bürgermeister Ernst Peter Keller betonte: „Eine tolle Leistung“. „Saugut“ fand den Einsatz der Helfer Landesbereitschaftsleiter Michael Rauth, der außerdem eine Zusage machte: Die Bereitschaft soll ein weiteres Dienstmotorrad erhalten, finanziert vom bayerischen Innenministerium.

Geehrt wurden an dem Abend für zehn Jahre Mitgliedschaft in der Bereitschaft Christina Bayer sowie Luca und Lara Heinrich, für 15 Jahre Nicole Czerwinka sowie Marcel und Philipp Lauer, für 20 Jahre Timo Baum, Martin Fruth, Tobias Schütz, Kilian Baum und Konrad Heinrich. Seit 25 Jahren ist Silke Heinrich dabei, seit inzwischen 40 Jahren Josef Stölzle und Werner Kohler.

