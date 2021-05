Retro-Rätsel: 1000 Euro Gewinn für Leserin aus Reutti

Der Geburtstag ihrer Tochter hat ihr Glück gebracht: Katharina Rameiser aus Reutti gewinnt 1000 Euro beim Retro-Rätsel. Es ist der erste Gewinn in ihrem Leben.

Am 22. Mai 2021 hat Katharina Rameiser aus dem Neu-Ulmer Stadtteil Reutti doppelten Grund zur Freude: Zum einen wurde an diesem Tag ihre Tochter 44 Jahre alt, zum anderen gewann sie 1000 Euro beim Retro-Rätsel der Neu-Ulmer Zeitung. Den Gewinn will sie in die Renovierung ihrer Wohnung investieren und in den nächsten Urlaub, der hoffentlich bald möglich ist.

Ihr Ehemann Erich reichte ihr am Morgen die Zeitung, nachdem er das Kreuzworträtsel gelöst hatte, denn es war nicht das erste Mal, dass Rameiser beim Retro-Rätsel mitmachte. Schon in den vergangenen Jahren hatte sie daran teilgenommen, hatte aber noch kein Glück gehabt. Sie fand auf dem Foto die Plastiktüte in der Hand eines Mädchens, die es im Jahr 1918 noch nicht gab. Es ist ihrer Aussage nach nicht besonders schwierig, den gesuchten Gegenstand zu finden: "Da ich ja doch keine 20 Jahre mehr bin, da kann man sich noch an die alten Sachen erinnern, die es gegeben hat und die es nicht gegeben hat."

Die 1000 Euro sind der erste Gewinn im Leben der Neu-Ulmerin

Der Gewinn war nicht nur Rameisers erster Gewinn beim Retro-Rätsel der Neu-Ulmer Zeitung, sondern auch das erste Mal, dass sie überhaupt etwas gewonnen hat. "Ich war total überrascht", erzählt sie. "Zuerst war ich ein wenig stutzig, weil der Anrufer anonym war." Die Verwirrung wich aber der Freude, als man ihr den Grund des Anrufs mitteilte. "Man denkt immer nur, die anderen gewinnen, und glaubt gar nicht, dass man selber auch das Glück hat", sagt sie. An anderen Gewinnspielen nehme sie nur sehr selten teil.

Was sie mit dem Geld anfangen will, weiß Rameiser bereits. "Wir haben in der Pandemie die Wohnung renoviert", sagt sie. Weil der Corona-Lockdown die Freizeitgestaltung stark eingeschränkt hat, wurden gleich mehrere Projekte in Angriff genommen: Der Wintergarten, der in den vergangenen Jahren ein wenig abgesackt war, wurde angehoben, im Garten wurden neue Wege angelegt und die Wohnung wurde frisch gestrichen. Mit einem Teil des Geldes sollen diese Arbeiten finanziert werden.

Wenn man wieder reisen darf, will das Ehepaar Rameiser nach Ungarn

Der andere Teil des Gewinns soll für den nächsten Urlaub verwendet werden. Wahrscheinlich gehe es zum Hévízer Heilsee in Ungarn, erzählt Rameiser. Das ist der größte natürliche und biologisch aktive Thermalsee der Welt. Der Urlaub war bereits im vergangenen Jahr geplant und musste aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Das sei aber nicht tragisch gewesen. "Es gibt Schlimmeres", sagt Rameiser. "Wir sind ja gesund geblieben und das ist wichtiger." Außerdem hat sie Ungarn bereits besucht und man könne den Urlaub ja nachholen, sobald Reisen wieder möglich ist. Rameiser ist zuversichtlich, dass es nicht mehr allzu lange dauert. Gegen das Coronavirus sind sie und ihr Ehemann bereits geimpft.

