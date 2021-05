Motorrad kracht bei Riedlingen gegen Auto - 57-Jähriger schwer verletzt

In Riedlingen ist ein Unfall mit einem Motorrad passiert. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Bei einem Zusammenstoß an einer Kreuzung in Riedlingen (Kreis Biberach) ist ein 57 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fuhr gegen 11.15 Uhr ein 39-Jähriger mit seinem Auto in der Zwiefalter Straße. An der Kreuzung zur B312 bog er nach links in Richtung Biberach ab. Von links kam ein 57-Jähriger mit einem Motorrad, der Vorfahrt hatte. Laut Polizei übersah der Autofahrer aber den Motorradfahrer und fuhr ihm in die Seite.

Bei dem Unfall erlitt der Kradlenker schwere Verletzungen. Er kam in ein Krankenhaus. Abschlepper kümmerten sich um die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. (dpa/lsw)

Lesen Sie dazu auch: