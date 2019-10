vor 23 Min.

Rock, Blues und „Gevälschtes“ im Fiddler´s Green

Im Fiddler’s Green hat die neue Saison begonnen. Neben alten Bekannten treten manche Künstler zum ersten Mal dort auf. An einem Abend spielen die Gäste selber.

Von Andreas Brücken

Die Stühle und Tische in den Biergärten werden nach drinnen geschoben und auch die Zeiten der Open-Air-Veranstaltungen sind nun endgültig vorbei. Zeit also, wieder in einer gemütlichen Kneipe Platz zu nehmen. Die Fans der irischen Pubs werden sich deshalb auch wieder öfter in der Pfaffenhofener Kneipe Fiddler’s Green einfinden. Gastwirt Jens Hagg hat für seine Gäste für die kommenden Monate ein buntes Programm zusammengestellt. Neben Fußballübertragungen auf Leinwand oder dem Pubquiz werden auch wieder zahlreiche Künstler auf die Bühne in der Kneipe in der Volkertshofener Straße steigen.

Der Bassist Andrew Lauer steht dabei ganz neu auf dem Programm: Soulige und feinfühlige Melodien mit etwas Melancholie versprechen die richtige Stimmung für den Herbstabend am Freitag, 18. Oktober. Ebenfalls zum ersten Mal im Fiddler’s Green ist das Trio John Garner aus Augsburg. Mit dreistimmigen Gesang, treibenden Gitarren und pulsierenden Bassdrums habe sich die Truppe in kürzester Zeit einen Namen im ganzen Land gemacht, sagt Hagg. Ihr Konzert findet am Samstag, 26. Oktober, statt.

Als musikalischen Geheimtipp zählt der Kneipenwirt den amerikanischen Singer-Songwriter und Gitarrist Brian Chartrand, der mit seinem Projekt „Live from Laurel Canyon“ am Mittwoch, 30. Oktober, nach Pfaffenhofen kommt.

Fiddler´s Green in Pfaffenhofen: Das ist das Programm für die neue Saison

Nach dem gefeierten Auftritt im vergangenen Jahr darf auch das Bluesrockgespann um Andy Susemihl nicht fehlen. Das Trio meldet sich mit dem neuen Album „Elevation“ aus der Sommerpause zurück und ist am Samstag, 16. November im Fiddler’s Green zu sehen und hören. Und natürlich werden Musikfans in der aktuellen Saison auch die größten Hits der Rock- und Bluestitanen zu hören bekommen, wenn etwa Rock Unlimited am Samstag, 30. November, mit Songs von Pink Floyd, Journey, Gary Moore oder AC/DC auf der Bühne stehen wird. In ähnlicher Tradition, jedoch mit „gevälschten“ Rockklassikern auf Deutsch, sind die Välscher am Samstag, 7. Dezember, im Pub zu erleben. Sie treiben spaßig Schindluder mit großen Rocksongs. Gute Nachrichten auch für die Freunde der Veranstaltungsreihe „Pubheimer“: Mit musikalischer Qualität aus der Region spielen die gebürtige Weißenhornerin Regine Sauter und der Münchner Liedermacher Adrian Winkler auf der Pubbühne.

Unter dem Motto „Vier Akkorde für ein Halleluja“ setzt Hagg das Jedermannsprojekt für Ukulelenspieler fort. Bereits vor einem Jahr hat der Musikabend zum Mitmachen für ein volles Haus gesorgt. Am Montag, 23. Dezember, sind Hobbymusiker mit ihrer Ukulele eingeladen. Das Beste: Musiker haben an diesem Abend die Getränke frei – eine Spende für die Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, ist derweil gerne gesehen. Wer sich auf den Abend vorbereiten will, kann am Mittwoch, 23. Oktober, ins Fiddler’s Green zum Probeabend kommen.

