Rockmusik und Landtagswahl-Talk an der Lockdown-Bar im Ulmer Roxy

Andreas Kümmert, bekannt geworden durch seine Teilnahme an "The Voice of Germany", trat in der Roxy-Lockdown-Bar auf.

Plus Im Roxy analysieren Ariane Müller und Magdi Aboul-Kheir die Aussichten für Kultur nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg. Andreas Kümmert rockt dazu.

Von Andreas Brücken

Nach zwei Wochen Pause kehrte Moderatorin Ariane Müller zurück an die Lockdown-Bar im Ulmer Roxy. Zum Wahlsonntag in Baden-Württemberg stand die neunte Ausgabe der Streaming-Show ganz im Zeichen der Landespolitik. Mit dem Journalisten Magdi Aboul-Kheir sollte ein kritischer Blick auf die Wahlprogramme geworfen werden. Da lag es nahe, dass im Kulturzentrum besonders die Lage der Kunstschaffenden ins Rampenlicht rückte.

Ariane Müller und Magdi Aboul-Kheir diskutieren über Kulturpolitik

Freilich wollten sich die Talk-Partner vor der Kamera mit persönlichen Meinungen nicht für oder gegen eine Partei konkret festlegen. Doch sei es naheliegend, dass sich Politiker links der Mitte für die Kultur eingesetzt hätten, erklärte Aboul-Kheir und sagte kritisch, dass besonders viele Menschen in der Kulturbranche schon vor dem Lockdown unter prekären Umständen gelebt hätten, ohne die Möglichkeiten, finanzielle Rücklagen für Krisen zu schaffen. "Eine gute und vernünftige Corona-Politik muss auch die Kultur achten und da hat sich diesbezüglich kaum jemand mit Ruhm bekleckert." Ähnlich sah es auch Müller, die sich zum Ende der Talk-Sendung zu einem politischen Plädoyer für den Wahlzettel hinreißen ließ: "Auch wenn man finanziell gut durch die Krise geht, sollte man sein Kreuz dort machen, wo sich eine Partei um die Anliegen der Not leidenden Soloselbstständigen kümmert." Damit würde der Wähler auch ein Zeichen für den sozialen Frieden setzen.

Als musikalischer Gast der Lockdown-Bar setzte Singer und Songwriter Andreas Kümmert ein Glanzlicht für den Samstagabend. Der Musiker stellte unter anderem auf der Onlinebühne seine neue Single vor. Bekannt wurde der Künstler aus Unterfranken als Sieger der Castingshow "The Voice of Germany". Es folgte eine Spitzenplatzierung in den deutschen Charts. Vor sechs Jahren kehrte der Musiker jedoch den kommerziellen Versuchungen der Unterhaltungsindustrie den Rücken zu, als er als Sieger der Vorentscheidung seine Teilnahme zum "Eurovision Song Contest" an die zweitplatzierte Teilnehmerin abtrat.

Andreas Kümmert singt gegen die Stille im Lockdown an

Im Gespräch an der Bar verriet Kümmert, dass er seit November 2020 mit einem zur Bühne umgebauten Kleinbus den Kontakt zu seinen Fans sucht. Ob mit Minikonzert vor einem Ehepaar oder auf dem Parkplatz eines Wohnheimes stemmt sich Kümmert gegen die Stille des Lockdowns und bringt es auf den Punkt: "Jedem fehlt das Phänomen der Livemusik." In der nächsten Roxy-Lockdown-Bar wird am kommenden Samstag die Journalistin, Autorin und Moderatorin Caro Matzko zu Gast sein. Auf der Bühne stehen dann die Mitglieder der Roxy Band.

