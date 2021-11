Roggenburg

vor 16 Min.

Ältester Wäschetrockner von Roggenburg wird nach über 43 Jahren ersetzt

Sie hatte den ältesten Wäschetrockner in der Gemeinde Roggenburg: Marianne Hohenbleicher (Mitte) nahm den Gutschein von Ewag-Vertreterin Barbara Sedlatschek in Empfang. Bürgermeister Mathias Stölzle freute sich mit.

Plus Der mit über 43 Jahren älteste Wäschetrockner in der Gemeinde Roggenburg stand in einem Haushalt in Biberach. Nun gewinnt die Besitzerin Geld für ein modernes Exemplar.

Von Angela Häußler

Mehr als 40 Jahre hatte der Wäschetrockner auf dem Buckel, den Marianne Hohenbleicher jetzt ausrangiert hat: Damit gewann die Biberacherin bei der Aktion „ Roggenburg sucht den ältesten Wäschetrockner“, zu der die Gemeinde in diesem Sommer aufgerufen hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen