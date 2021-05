Roggenburg

Aktion zur Umweltbildung: Dieser Baum soll künftig echte Früchte tragen

Plus Als eine von 60 anerkannten Umweltstationen in Bayern macht das Bildungszentrum am Kloster Roggenburg auf die Bedeutung seiner Arbeit aufmerksam.

Von Angela Häusler

Die "Früchte der Umweltbildung" haben einen symbolischen Platz in Roggenburg gefunden: Als eine von 60 anerkannten Umweltstationen in Bayern beteiligte sich das Bildungszentrum dieser Tage an einer bayernweiten Sä- und Pflanzaktion der Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung. Die Aktion "Umweltbildung trägt Früchte", die vom bayerischen Umweltministerium unterstützt wird, soll auf die Bedeutung und die Leistungen der Umweltbildung aufmerksam machen, um die es pandemiebedingt seit Monaten still geworden ist.

