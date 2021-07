Roggenburg

vor 39 Min.

Auftakt mit feinen Pointen - so humorvoll ist der Roggenburger Kultursommer gestartet

Plus Der Kabarettist Stefan Kröll eröffnet den Roggenburger Kultursommer mit Stil und Hintersinn - und auch Pater Roman Löschinger beweist Gespür für Humor.

Von Andreas Brücken

Hausherr Pater Roman Löschinger stellte die Besucher des Auftaktes für den Roggenburger Kultursommer auf die Probe: "In der vergangenen Zeit gab es wenig zu lachen, können Sie es überhaupt noch?" Die rund 60 Zuschauer zeigten sich mit einem herzlichen Lächeln unter den angelegten Masken humoristisch positiv getestet. Den Gesichtsschutz müssen die Besucher auch während der Vorstellung tragen, der Pater erinnerte seine Gäste an die Maskenpflicht und hielt einen kleinen Seitenhieb an die derzeitigen Zustände in den großen Fußballstadien der Europameisterschaft nicht zurück: "Wir sind leider nicht die UEFA."

