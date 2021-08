Roggenburg

Bachs Goldbergvariationen: Diego Ares beim Diademus-Festival

Er meisterte die Goldbergvariationen: Diego Ares am Cembalo, in der Klosterkirche Roggenburg.

Plus Es ist ein Prüfstein für jeden Pianisten: Diego Ares spielt in Roggenburg Bachs Goldbervariationen. Ihm gelingt ein Streifzug durch europäische Klangkultur.

Von Veronika Lintner

BWV 988 - das ist der Prüfstein einer jeden Pianisten-Karriere. Glenn Gould, Lang Lang, Igor Levit, Martin Stadtfeld. Die Tastengötter haben sich alle an den drei Buchstaben und Ziffern abgearbeitet. Bach-Werkeverzeichnis 988 - dahinter verstecken sich Johann Sebastian Bachs "Goldbergvariationen". 1741 brachte Vater Bach dieses musikalische Marathon-Epos zum Druck. Von Aria über Tanz bis Fuge lotst er in Variationen einmal durch die halbe europäische Musiktradition. Dieses Gigantenwerk hat nun der Cembalist Diego Ares in der Klosterkirche Roggenburg mit Meisterschaft bewältigt. Er und das Cembalo begaben sich auf Reisen - und das Publikum beim Diademus-Festival reiste mit.

