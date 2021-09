"Da Mo – Der Mann": Michael Fitz tritt in Roggenburg auf

Der Schauspieler und Musiker Michael Fitz präsentiert sein Programm "Da Mo – Der Mann" am 30. September in Roggenburg.

Das Roggenburger Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur veranstaltet am Donnerstag, 30. September, 20 Uhr, einen Abend mit Michael Fitz. Der Musiker, Schauspieler, Ex-Tatortkommissar aus dem Münchner Team, präsentiert im Festsaal des Klostergasthofs Roggenburg sein Soloprogramm "Da Mo – Der Mann". Wegen begrenzter Teilnehmerzahl empfehlen die Veranstalter eine Kartenreservierung. Für den Besuch der Veranstaltung gilt die 3G-Regel.

Michael Fitz tritt in Roggenburg auf

"Da Mo – Der Mann"? Eigentlich kein so kompliziertes Thema, möchte man zumindest meinen. Männer, glaubt man im Allgemeinen, sind recht einfach gestrickt, klar und zielgerichtet orientiert und daher problemlos zufriedenzustellen. "Doch der Mann ist noch nicht wirklich da angekommen, wo er sich selbst gerne verortet, nämlich im aktuellen Jetzt und Hier", findet Michael Fitz. Da sind ihm immer noch jede Menge tradierte Rollenbilder, lieb gewonnene, aber ziemlich abgehangene ideologische Konzepte und längst ausgediente Vorstellungen vom menschlichen, männlichen Leben im Weg.

Fitz überlegt in seinem Soloprogramm, wie es gelingen kann – mühevoll und mit Geduld und Gleichmut –, diese Klischees und Erwartungen aufzuweichen, die dahinter versteckten Gefühle anzunehmen. Ob der Künstler das mit seinem neuen, abendfüllenden Soloprogramm in Sprache und Tönen zustande bringt oder nicht, davon kann sich das Publikum am Donnerstag, 30. September, ein Bild machen.

Tickets für Michael Fitz in Roggenburg

Kurzfristige Änderungen und alle Informationen unter www.roggenburger-sommer.de. Kartenvorverkauf unter Telefon 07300/096-11-550 oder per E-Mail an kartenreservierung@kloster-roggenburg.de (AZ)