Das sind die Pläne für den Weihnachtsmarkt in Roggenburg

Plus Dieses Jahr soll der Weihnachtsmarkt in Roggenburg wieder stattfinden. Mit dem Schutzkonzept 3G plus kann es auf dem Gelände weniger Einschränkungen geben.

Von Quirin Hönig

Die Gemeinde Roggenburg plant am ersten Adventswochenende einen Weihnachtsmarkt ohne Maskenpflicht und Mindestabstand. Das Schutzkonzept 3G plus soll das möglich machen. Was das für die Besucherinnen und Besucher bedeutet und worauf geachtet werden muss, hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung besprochen.

