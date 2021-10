Roggenburg

vor 50 Min.

Ein Mann, ein "Mo" und seine Träume: Michael Fitz spielt in Roggenburg

Plus Bekannt wurde er als Münchner Tatort-Kommissar. Aber was er alles mit Erzählkunst, Stimme und Gitarre kann, beweist Michael Fitz in Roggenburg.

Von Stefan Kümmritz

Er ist nicht zum ersten Mal in Roggenburg, dort kennt er sich aus, der Michael Fitz. 62 ist er inzwischen und kein bisschen leise. Lässig sitzt der Musiker, der in erster Linie als Münchner Kriminalkommissar Carlo Menzinger in der ARD-Tatort-Serie bekannt geworden ist, auf seinem Stuhl, umgeben von Gitarren, die er dann nach und nach zu stimmen pflegt. Noch etwas grauer ist er geworden und auch seine Lieder, die er im Festsaal des Klostergasthofs Roggenburg spielt, sind oft etwas grau. Sie berühren ganz offensichtlich die Menschen, die im voll besetzten Raum lauschen und sich Mühe geben, jedes im tiefsten Bayrisch gesungene oder geraunte Wort zu verstehen. Verstehen kann man ihn aber so oder so, denn in seinem Programm "Da Mo – Der Mann" geht es genau um diesen, den Mann. Es geht um seine Probleme, seine Träume, seine Beziehungen, die gut nachzuvollziehen sind. Der geborene Münchner, der jetzt in Niederbayern wohnt, macht keinen Hehl daraus, dass er dabei auch aus dem eigenen Erfahrungsschatz schöpft.

