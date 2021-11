Elektromobilität: In Roggenburg gibt es jetzt eine zweite E-Tankstelle

Plus Auf dem Parkplatz direkt bei der Klosterkirche können nun Elektroautos geladen werden. Und es gibt noch eine weitere Neuheit in der Gemeinde.

Eine neue Stromtankstelle steht nun in Roggenburg bereit: Auf dem Parkplatz 2 direkt bei der Klosterkirche können jetzt E-Autos geladen werden. Installiert hat die Station der Weißenhorner Energieversorger Ewag in Zusammenarbeit mit der Kommune.