Roggenburg

31.08.2021

Gänsehautmomente: Marienvesper krönt das Diademus-Festival in Roggenburg

Dem Diademus-Festival 2021 in Roggenburg setzte Monteverdis Marienvesper eine Krone auf.

Plus Chor und Sologesang in Zehnstimmigkeit, der Schall von barocken Instrumenten: Monteverdis Marienvesper glückt als sinnliches Erlebnis in Roggenburg.

Von Veronika Lintner

Ein paar Extra-Gliedmaßen würden jetzt gar nicht schaden: Ein Dirigent könnte bei diesem Stück gut vier statt zwei Hände gebrauchen, gerne auch sechs Augen und obendrein acht Ohren. So ein Dirigent müsste sich eigentlich zum Fabelwesen verwandeln, um dieses Werk so voll und ganz zu beherrschen. Könnte man zumindest meinen, wenn sich einer an Claudio Monteverdis "Marienvesper" wagt.

