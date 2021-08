Roggenburg

08.08.2021

Hier tanken sie Kraft: Tage der Familienbegegnung in Roggenburg

Plus In Roggenburg treffen sich Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kindern, Familien gestorbener Kinder. Hier finden sie Kraft, Ruhe, Austausch. Ein Besuch.

Von Stefan Kümmritz

Ein paar Kinder hüpfen in Begleitung von Erwachsenen fröhlich auf der Wiese am Zentrum für Familie, Umwelt und Kultur im Kloster Roggenburg herum – andere können an diesen spielerischen Bewegungen nicht teilhaben, denn sie sitzen im Rollstuhl. Dort spielt sich ihr Leben ab, von dem niemand genau weiß, wie lange es dauern wird. Die Treffen in Roggenburg bieten den Beteiligten eine Möglichkeit um Kraft zu schöpfen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen