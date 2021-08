Roggenburg-Ingstetten

vor 25 Min.

Tödliche Tierquälerei: Kater mit Seil aufgehängt - Täter wird wohl nie gefasst

Plus Ein Kater wird in Ingstetten mit einem Seil an einem Zaun aufgehängt. Das Tier stirbt. Der Fall löst Entsetzen aus. Doch den Täter wird die Polizei wohl nie ermitteln.

Von Michael Kroha

Der Fall löste in Ingstetten und Umgebung großes Entsetzen aus: Ein zutraulicher Kater wurde mit einem Seil um den Bauch an einem Pfosten eines Weidezaunes aufgehängt. Ein Tierarzt konnte ihm nicht mehr helfen, der Kater starb. Die Besitzerin wandte sich an die Öffentlichkeit. Für sie war ihr Mäxle, so war sein Name, "wie ein Familienmitglied". Doch der oder die Täter werden wohl nie gefasst.

