Landkäserei Herzog will erweitern: So steht der Gemeinderat zu den Plänen

Plus Die Landkäserei Herzog plant, ihre Produktionsstätte zu erweitern. Nun hat der Gemeinderat in Roggenburg über den Bebauungsplan beraten - und Sorgen geäußert.

Es ist ein Bebauungsplan nur für die Landkäserei Herzog: Damit der Betrieb seine Produktionsstätte erweitern kann, hat der Gemeinderat von Roggenburg über den Bebauungsplan "Gewerbegebiet Schießen Süd-Ost" entschieden. Obwohl die Gemeinderäte die Erweiterung der Käserei willkommen heißen, machten sich einige Sorgen um die Gestaltung des neuen Gebäudeteils.