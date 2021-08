Öffentliche Probe: Diademus-Festival gibt Einblicke in die musikalische Arbeit

Für das Abschlusskonzert des Diademus-Festivals mit Monteverdis Marienvesper gibt es am 28. August im Kloster Roggenburg eine öffentliche Probe.

Diademus, das Festival für Alte Musik im Kloster Roggenburg, findet in diesem Jahr vom 22. bis zum 29. August statt. Wegen der großen Nachfrage bieten die Veranstalter um Festival-Direktor Benno Schachtner nun einen weiteren, außerplanmäßigen Programmpunkt an. Für das Abschlusskonzert mit der Marienvesper von Claudio Monteverdi wird es am Samstag, 28. August, um 19 Uhr in der Klosterkirche Roggenburg eine öffentliche Generalprobe geben. Das teilen die Organisatoren mit.

Öffentliche Probe im Kloster Roggenburg mit Benno Schachtner

Damit gewährt Diademus einen intimen Einblick in die Probenarbeit der "Diademus Vocalisten", der "Diademus Chorakademie" sowie der "Diademus Concertisten". Das Publikum kann miterleben, wie Benno Schachtner am letzten Feinschliff an diesem epochalen Werk arbeitet. Das Abschlusskonzert selbst ist bereits ausverkauft. Tickets für die öffentliche Generalprobe sowie für die weiteren Konzerte können auf der Website des Festivals erworben werden, unter www.diademus.de

So können Sie am Diademus-Festivalgottesdienst teilnehmen

Der Veranstalter weist darauf hin, dass für den Festivalgottesdienst am Sonntag, 29. August, 10 Uhr, in der Klosterkirche eine vorherige Anmeldung zwingend notwendig ist. Die Plätze in der Klosterkirche sind aufgrund der Corona-Sicherheitsmaßnahmen begrenzt und werden nach Eingang der Anmeldung vergeben. Der Eintritt ist frei. Die Anmeldung erfolgt im Pfarrbüro Roggenburg unter der Telefonnummer 07300/960-0950 oder per Mail an pg.roggenburg@bistum-augsburg.de (AZ)