Weltklasse-Liedbegleiter eröffnet "Diademus"-Festival in Roggenburg

Plus Diademus beginnt mit einem "Pre-Concert": Das Publikum erlebt Helmut Deutsch und die Sopranistin Catalina Bertucci mit Liedern der Spätromantik.

Niemals hätte er sich träumen lassen, Helmut Deutsch - einen der erfolgreichsten und gefragtesten Liedbegleiter dieser Welt, vielleicht den gefragtesten überhaupt - in Roggenburg als Gast beim Diademus-Festival begrüßen zu können, sagte Diademus-Intendant Benno Schachtner zum Auftakt des Festivals in Roggenburg. Doch Träume seien da, um geträumt zu werden. Und nun war es soweit.