Roggenburger Weihnachtsmarkt 2019: Start, Termine, Öffnungszeiten

Der Weihnachtsmarkt in Roggenburg findet am Kloster statt. Bei uns bekommen Sie die Infos rund um Start, Termine und Öffnungszeiten.

In der Adventszeit lässt sich auch 2019 wieder der Weihnachtsmarkt am Kloster Roggenburg besuchen. An Dutzenden Ständen werden Essen, Getränke und Handwerkskunst angeboten. Außerdem können die Besucher Weihnachtsbäume kaufen.

Wann ist der Start? Wann sind die Termine und Öffnungszeiten beim Weihnachtsmarkt Roggenburg 2019? Hier bekommen Sie die Infos.

Roggenburger Weihnachtsmarkt 2019: Start-Termin im Kreis Neu-Ulm

Der Weihnachtsmarkt in Roggenburg wird am Freitag, 29. November 2019, eröffnet. Es lässt sich am ersten Tag von 16 bis 21 Uhr besuchen.

Weihnachtsmarkt Roggenburg 2019: Termine und Öffnungszeiten

Insgesamt läuft der Roggenburger Weihnachtsmarkt an drei Tagen: Von Freitag bis zum Sonntag - also bis zum 1. Advent. Die Öffnungszeiten sind nicht an jedem Tag dieselben. Daher bekommen Sie hier eine Übersicht:

Freitag, 29. November 2019: 16 bis 21 Uhr

Samstag, 30. November 2019: 16 bis 21 Uhr

Sonntag, 1. Dezember 2019: 11 bis 19 Uhr

Weihnachtsmarkt am Kloster Roggenburg mit Programm für Kinder

Während die Erwachsenen vor allem das Angebot der Stände interessant finden werden, ist für die Kinder Programm geboten. Die Veranstalter haben unter anderem Ponyreiten und eine Märchenstunde angekündigt.

Die Veranstalter weisen außerdem darauf hin, dass sich am Kloster Roggenburg eine Bushaltestelle befindet. Der Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln steht also nichts im Weg - dann lässt sich auch der Glühwein genießen.

Im Kreis Neu-Ulm und in der Region gibt es noch viele weitere Weihnachtmärkte. Wir liefern einen Überblick mit Karte: zur Weihnachtsmarkt-Übersicht. (sge)

