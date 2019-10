19.10.2019

Roland Prießnitz soll OB-Kandidat werden

FWG will ihn im November nominieren

Die Freie-Wähler-Gemeinschaft (FWG) Neu-Ulm will Roland Prießnitz ins Rennen um den Posten des Neu-Ulmer Oberbürgermeisters schicken. Am Donnerstagabend wurde in einer nicht öffentlichen Mitgliederversammlung entschieden, den 58-Jährigen, der keiner Partei angehört, als Kandidat nominieren zu wollen. Das gab die FWG Neu-Ulm am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt. Bislang ist die Nominierung noch nicht amtlich, denn das wird sie erst nach der offiziellen Nominierungsversammlung. Diese findet im November statt.

Prießnitz ist Sprecher der Bürgerinitiative „Landkreis? Ja bitte!“, die zuvor „Nuxit? So geht’s net!“ hieß, und setzte sich mit großem Engagement für das Bürgerbegehren ein (wir berichteten). Die Erfahrungen, die er in dieser Zeit gemacht habe, haben ihn auch dazu gebracht, sich als Kandidat zur Verfügung zu stellen – denn das politische Klima, das er erlebt habe, habe ihm klar gemacht: „So geht’s nicht – und das will ich ändern“, sagte er im Gespräch mit unserer Redaktion. Bürger sollten mehr einbezogen, eine Debattenkultur gepflegt werden. „Man sollte offen über kontroverse Themen debattieren und dabei um die beste Lösung für die Stadt und die Bürger ringen – und nicht im Hinterzimmer entscheiden und diese Entscheidung dann den Bürgern einfach vor die Füße werfen“, so Prießnitz.

„Prießnitz ist der Kandidat, um für die Themen Nahverkehr, Städtebau, Soziales und Kultur sowie Umwelt- und Naturschutz die richtigen Impulse zu setzen“, heißt es in der Mitteilung der FWG. Das zentrale Thema der FWG, die Bürger „bei kommunalen Entscheidungen zur begleiten und das bürgerliche Engagement weiter zu fördern“, lägen ihm und den Freien Wählern besonders am Herzen.

Prießnitz ist gebürtiger Neu-Ulmer, wurde 2000 Mitglied der FDP. 2003 wurde er zum stellvertretenden Vorsitzenden des FDP-Ortsverbandes Neu-Ulm gewählt, 2007 zum Kreisvorsitzenden im Landkreis, 2009 in den Landesvorstand. Im Dezember 2013 trat er überraschend von seinen Ämtern zurück sowie aus der FDP aus. (aat)

