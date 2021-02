vor 17 Min.

Rollator aus Wohnhaus gestohlen: Polizei in Senden bittet um Hinweise

Ein Rollator wurde in Senden gestohlen.

Womöglich fehlt einer älteren Person in Senden jetzt ein wichtiges Hilfsmittel im Alltag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In Senden ist am Dienstag, zwischen 12 und 19.30 Uhr, ein Rollator gestohlen worden. Das Fahrzeug, das überwiegend von älteren Menschen genutzt wird, stand zu dieser Zeit im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in der Heimstättenstraße.

Personen, die Hinweise zum Tatablauf oder zum Verbleib des Rollators geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07307/91000-0 mit der Polizeistation Senden in Verbindung zu setzen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen