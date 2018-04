00:37 Uhr

Rollerfahrer nach Unfall in Lebensgefahr

Ortsdurchfahrt von Schießen stundenlang gesperrt

Schlimmer Zusammenstoß am Ortsrand von Schießen: Beim Abbiegen hat ein junger Autofahrer am Freitagnachmittag einen herannahenden Motorroller übersehen. Dessen Fahrer erlitt bei der Kollision lebensgefährliche Verletzungen. Er musste per Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.

Nach Angaben der Polizei wollte ein 19 Jahre alter Autofahrer am Freitag gegen 15.50 Uhr von der Biberacher Straße in eine Seitenstraße abbiegen. Den in diesem Augenblick entgegenkommenden 59 Jahre alten Rollerfahrer bemerkte er nicht. Beim Zusammenstoß wurde der Zweiradlenker gegen die Windschutzscheibe des Autos geschleudert. Schwer verletzt und bewusstlos blieb er auf der Fahrbahn liegen. Von der Notrufzentrale in Krumbach wurden sofort ein Rettungswagen, ein Hubschrauber und zwei Polizeistreifen an die Unfallstelle geschickt. Die Biberacher Straße musste am Ortseingang von Schießen in beide Richtungen vollständig gesperrt werden. Nach der Erstversorgung wurde der Rollerfahrer mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Spezialklinik geflogen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Erstellung eines Unfallgutachtens hinzugezogen. Zudem kreiste ein Polizeihubschrauber über dem Ort und schoss Luftbilder von der Unfallstelle. Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Straßensperre wurde erst gegen 19.30 Uhr wieder aufgehoben. Gegen den Unfallverursacher wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (az)