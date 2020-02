17:55 Uhr

Roman-Debüt: Ein Ulmer Tenor schreibt über „Bachs Mörder“

Markus Francke ist zwar Sänger – er schreibt aber auch leidenschaftlich gerne. Er verrät, warum sich sein Roman-Debüt um die Matthäus-Passion dreht.

Von Dagmar Hub

„Bachs Mörder“ heißt der vor kurzem erschienene Roman-Erstling von Markus Francke. Johann Sebastian Bach starb 1750 in Leipzig an einem Schlaganfall. Der Titel des Krimis, in dem mehrere Menschen im Umfeld einer Aufführung von Bachs Matthäus-Passion umgebracht werden, lässt Spekulationen zu: Lässt Markus Francke Bach eines unnatürlichen Todes sterben? Geht es um Mörder, die Bach gedungen haben könnte? Oder um jene, die Alte Musik an den Rand schieben, nicht mehr für zeitgemäß halten? Dieses Krimi-Debüt ist nicht nur gut geschrieben und spannend zu lesen, es ist eine tiefe Auseinandersetzung mit Bachs Werk, das in „Bachs Mörder“ umfangreiche Verwicklungen und Entwicklungen in der Gegenwart produziert – in Menschen, die Bachs Musik lieben. Der Zusatz „FWV 1“ auf dem Buchtitel lässt hoffen, dass der 1970 in Freiburg geborene Francke, Mitglied des Musiktheaterensembles am Theater Ulm, sein Werkeverzeichnis zu vergrößern gedenkt. Ein Gespräch.

Sie sind Tenor am Theater Ulm. Man erlebt immer wieder Tenöre, die aus ganz anderen Berufen zum Singen kommen. Welche unbekannten Begabungen haben Sie denn noch, Herr Francke?

Markus Francke: Ich habe Gesang und Chorleitung studiert und habe ein – nicht abgeschlossenes – Musikwissenschaftsstudium. Mein Geld verdiene ich als Tenor. Aber ich komme aus einer Handwerkerfamilie! Mein Vater arbeitete als Schreiner.

Wie kam es zum Krimidebüt? Waren Sie als Schüler gut in Deutsch und schrieben gerne Aufsätze?

Francke: Ja, tatsächlich. Das war genau so, ich hatte in Deutsch immer sehr gute Noten, nur bei einem einzigen Lehrer nicht. Der gab mir immer dreier, und sobald ich ihn nicht mehr als Lehrer hatte, waren die Noten wieder wie zuvor. Geschrieben hab ich immer gern, Essays und Geschichten, nur für mich, manchmal auch nur fragmentarisch.

Wie kam es dann zum ersten veröffentlichten Buch?

Francke: Auf die Idee des Stoffes kam ich irgendwann Anfang der 2000er-Jahre. Das hat viel damit zu tun, dass ich lange schon den schlimmen Verfall der Wertschätzung klassischer Musik spüre und ihre zunehmende Marginalisierung. Ich habe mich gefragt, mit welchen Mitteln man das thematisieren und für eine breitere Schicht zum Gesprächsstoff machen kann. Geschrieben habe ich dann brutto sechs Jahre, die Netto-Arbeitszeit kann ich nicht einschätzen, weil das Buch ja „nur“ in meiner freien Zeit entstand.

Ist „Bachs Mörder“ damit ein Plädoyer für die klassische Musik?

Francke: Absolut. Auch wenn die Geschichte natürlich als Krimi funktioniert und man mir schon vorgeworfen hat, dass sie an drei Stellen ziemlich blutig ist – es geht letztlich um Bachs Matthäus-Passion. Ich sehe, dass es in der Musikszene viele gibt, die am liebsten alles streichen würden, was früher komponiert wurde. Man kann auch völlig neue Wege gehen, aber man kann nicht alles verwerfen, woraus es kommt. Wir müssen die Wurzeln verstehen, für weitere Entwicklungen. Gerade auch in der Musik. Nehmen Sie Giuseppe Verdi: Er antwortete seinen Schülern in solchen Situationen: „Studiert die alten Meister!“

Welchen persönlichen Stellenwert hat die Matthäus-Passion für Sie?

Francke: Den höchsten, obwohl es auch andere Werke gibt, die mir sehr unter die Haut gehen, Brahms´ Requiem zu Beispiel. Aber die Matthäus-Passion ... das ist Glück. Das größte Glück überhaupt. Was an emotionalen und intellektuellen Welten bei mir ankommt, wenn ein Bass-Kollege direkt neben mir die Arie „Großer Herr, o starker König“ singt, dafür habe ich kaum Worte. Und die Choralbearbeitung danach, da passiert es, dass ich Tränen in den Augen habe. Wie Bach es schafft, mit einfachen Mitteln seiner Zeit Welten zu öffnen und den Herrn der Welt in die Welt zu stoßen, das ist das Genialste, das ist absolut überwältigend.

Das Buch-Cover ist wie das Deckblatt einer Partitur gesetzt, aber „für Soli, Chor und Ermittler“. Und es enthält den Zusatz eines „FWV 1“ – Francke-Werkeverzeichnis Nummer 1. Wird es weitere Krimis von Ihnen geben?

Francke: Das Design des Covers war nicht ganz einfach. Den Autor über den Titel zu setzen war nicht möglich, sonst würde sich das so lesen wie „Markus Francke: Der Mörder Bachs“. Deshalb steht mein Name ganz klein ganz unten. Und ja, ich bin dran. Es wird noch ein wenig dauern, aber diesmal geht es um eine Oper und um die Theaterwelt.

Markus Francke In Köln studierte Francke Gesang und Dirigieren und arbeitet heute als Konzert- und Opernsänger. Derzeit ist er am Theater Ulm in der „Csárdásfürstin“ zu sehen.

