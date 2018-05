02.05.2018

Romantisches Rendezvous im Roxy

Die französisch-schweizerische Band Carrousel bringt mit Gesang und Akkordeon ihre Fans zum Tanzen

„Heute Abend haben wir ein Rendevouz“ flüstert Léonard Gognia in das Mikrofon und begeistert die Zuhörer mit seinem französischen Akzent. Er und Frontsängerin Sophie Burande traten am Montagabend mit ihrer Band Carrousel im Roxy auf. Das 2007 gegründete Duo ist nicht nur auf der Bühne, sondern auch privat ein Paar.

Im Ulmer Roxy spielen die beiden sowohl Songs aus ihrem neusten Album „Filigrane“, als auch ältere Lieder. Spätestens als die Band Carrousel beim Schweizer Vorentscheid zum Eurovision Song Contest im Jahr 2013 den zweiten Platz belegt hat, wurden auch deutsche Fans auf die Musik der beiden aufmerksam. Die Zuhörer im Roxy freuten sich besonders, als das Duo den Song „Wolke vier“ von Philipp Dittberner in gebrochenem und französisch klingendem Deutsch covert. Aber auch die Muttersprache der Band wird in Ulm verstanden. Das wird spätestens klar, als sich Frontfrau Sophie Burande mit dem Satz „est ce que vous parlez francais?“ schüchtern nach den Französischkenntnissen des Publikums erkundigt.

Zustimmendes Jubeln und Lachen an den richtigen Stellen beweisen, dass für die frankophonen Fans der Band auch die Sprache des westlichen Nachbarlandes kein Problem ist. Der frische French-Pop mit Akkordeon kommt an: Die Zuhörer tanzen zu Liedern wie „c’est la vie“ und „Eva“ in ähnlich unkonventionellem Stil wie die Künstler selbst. Das Hüpfen von einem Bein auf das andere, das ein wenig an Rumpelstilzchen erinnert, gehört genauso zu der Band, wie die romantischen Klänge von Gitarre, Ukulele, Melodica und Xylofon.

Während die Menge zu den poppigeren Liedern tanzt, kuscheln verliebte Pärchen zu den Balladen des Duos. Überschaubar war die Gruppe der zahlenden Besucher, sehr groß jedoch der Jubel am Ende. Noch zwei Konzerte geben die beiden Künstler in Deutschland, bevor sie ihre Tour im August in der Schweiz beenden werden. (leni)

