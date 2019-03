vor 5 Min.

Ross Antony: Mit Herz im Blautalcenter

Das ehemalige Bro’Sis-Mitglied und jetziger Schlagersänger macht Faxen in Ulmer Einkaufszentrum.

Knallrote Herzen auf Sakko und Hose. Und das Herz auf der Zunge. So präsentierte sich am Mittwochabend Ross Anthony im Ulmer Blautalcenter. Dicht gedrängelt standen die Fans um den wandlungsfähigen Star.

Mehr Bilder von Ross Anthony:

16 Bilder Ross Antony im Ulmer Blautalcenter Bild: Alexander Kaya

Der Engländer stellte seine CD „Aber bitte mit Schlager“ vor. Seit 2013 ist Ross Antony im Deutschen Schlager angekommen, vorher machte der Fernsehmoderator, Musicaldarsteller, Musiker und Entertainer Schlagzeilen als Mitglied in der Band Bro’Sis und tauchte in mehreren Folgen der Vox-Sendung „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ auf. 2008 war Ross Antony in der RTL-Show Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! auf RTL zu sehen.

