Rote Ampel übersehen: 19-Jährige nach Unfall in Ulm schwer verletzt

Eine 52-Jährige fährt trotz roter Ampel auf die Kreuzung. Es kommt zum Unfall, und eine 19-Jährige wird schwer verletzt.

Bei einem Unfall am Sonntag in Ulm sind nach Angaben der Polizei zwei Personen verletzt worden, eine 19-Jährige sogar schwer.

Gegen 12 Uhr fuhr demnach eine 52-Jährige auf der Blaubeurer Straße in Richtung Blaustein. Eine 19-Jährige kam vom Berliner Ring und fuhr mit ihrem Audi an der grünen Ampel in die Blaubeurer Straße ein.

Die 52-Jährige hätte eigentlich halten müssen, dennoch fuhr sie über die rote Ampel. Im Kreuzungsbereich stießen der Audi und VW zusammen.

Bei dem Unfall verletzte sich die 52 Jahre alte Unfallverursacherin leicht, die 19-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Beide Frauen kamen in Krankenhäuser.

An den nicht mehr fahrbereiten Autos entstand ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro. (AZ)

