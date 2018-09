00:35 Uhr

Rotes Kreuz sucht händeringend Blutspender

Das BRK hat seine Reserven noch nicht wieder auffüllen können. Die Termine im Landkreis

Landkreis Die Sommerferien sind zu Ende, der Bedarf bleibt. Der Blutspendedienst des BRK (BSD) konnte die wertvollen Reserven nach dem Sommerloch noch nicht wieder auffüllen. Zum einen kann ein Teil der benötigten Blutspender aufgrund einer Ferienreise ins Ausland aus medizinischen Gründen eine Zeit lang kein Blut spenden. Zum anderen ist die Spendefrequenz gesunken, was bedeutet, dass die Menschen durchschnittlich weniger als zwei Mal innerhalb von zwölf Monaten zur Blutspende gehen. Eine höhere Frequenz ist maßgeblich, um beispielsweise jederzeit auch auf Großschadenslagen vorbereitet zu sein. „Wir befinden uns nach wie vor in einer angespannten Situation. Die aktuelle Spendefrequenz ist ein alarmierender Trend. Die Blutspende in Bayern braucht noch mehr Kontinuität“, sagt Georg Götz, Geschäftsführer des BSD. „Neben der Gewinnung von Erstspendern ist es für potenzielle Transfusionsempfänger enorm wichtig, dass die Lebensretter ihren großen Dienst an der Gemeinschaft wiederholen. Nur so ist es auch langfristig noch möglich, die Versorgung im Freistaat zu sichern.“

Die ideale Gelegenheit, das Jahr mit einer guten Tat abzuschließen, indem man bis zu drei Leben rettet, bieten die Blutspende-Termine im Herbst. Insgesamt werden täglich 2000 Blutkonserven für die Versorgung von kranken und verletzten Mitmenschen im Freistaat benötigt. Frauen dürfen vier Mal, Männer sechs Mal innerhalb von zwölf Monaten zur Blutspende.

Die Termine im Landkreis:

Au Dienstag, 9. Oktober, von 16.30 bis 20 Uhr in der Josef-Weikmann-Halle (Josef-Forster-Straße)

Weißenhorn Freitag, 12. Oktober, sowie am Montag, 15. Oktober, jeweils von 16.30 bis 20.30 Uhr im Haus der Begegnung (Claretinerkolleg, Claretinerstraße 3)

Altenstadt Dienstag, 16. Oktober, von 17 bis 20.30 Uhr in der Volksschule (Schulplatz 1)

Neu-Ulm Mittwoch, 31. Oktober, von 12 bis 18 Uhr im Media-Markt Neu-Ulm (Glacis-Galerie, Bahnhofstraße 1/1)

Mit einer einzigen Blutspende können bis zu drei Leben gerettet werden. Blutspenden kann jeder gesunde Mensch ab dem 18. bis zum vollendeten 72. Lebensjahr. Ein Erstspender sollte jedoch nicht älter als 64 Jahre sein. Zur Blutspende mitzubringen ist ein amtlicher Lichtbildausweis wie Personalausweis, Reisepass oder Führerschein (jeweils das Original) und der Blutspendeausweis. Bei Erstspendern genügt ein amtlicher Lichtbildausweis. (az)

Kontakt Alle Blutspendetermine und weiterführende Informationen für Spender und an der Blutspende Interessierte, beispielsweise zum kostenlosen Gesundheitscheck, sind unter der kostenlosen Hotline des Blutspendedienstes 0800/1194911 zwischen 7.30 Uhr und 18.00 Uhr oder im Internet unter www.blutspendedienst.com abrufbar.

