Roth

vor 35 Min.

Pfarrer Reinfried Rimmel saniert fünf Kirchen in zehn Jahren

Plus Die Amtszeit von Pfarrer Rimmel in der Pfarreiengemeinschaft Pfaffenhofen geht ihrem Ende entgegen - wie auch die Sanierungsarbeiten an der Kirche in Roth.

Von Willi Baur

Noch wird in der kleinen Dorfkirche des Pfaffenhofer Ortsteils Roth gebohrt, geschraubt und verkabelt, laufen verschiedene Sanierungsarbeiten auf Hochtouren. Aber die Zeit drängt: Am 20. Juni soll die Wiedereröffnung gefeiert werden.

Themen folgen