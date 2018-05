vor 41 Min.

Rotkreuzler proben für Terror- und Amokeinsätze

Der Kreisverband Neu-Ulm übt für den Ernstfall. Vorlage für die Übungsszenarien waren echte Anschläge

Mit großem Einsatz haben sich rund 400 ehrenamtliche Helfer des Bayerischen Roten Kreuzes auf dem Großunfallsymposium (GUS) am Standortübungsplatz Bodelsberg bei Kempten auf mögliche Terror- und Amoklagen vorbereitet. Bei vier aufwendig gestalteten Szenarien und Workshops konnten sie trainieren, was bei solchen Einsätzen zu tun ist. „Was unsere Ehrenamtlichen hier geleistet haben, macht mich stolz“, resümiert Landesbereitschaftsleiter Michael Raut. Auch aus dem BRK-Kreisverband Neu-Ulm waren 40 Einsatzkräfte mit dabei und sammelten Erfahrungen im Umgang mit solchen Einsatzlagen.

Explosionen, Feuer und 150 geschminkte und schreiende Verletztendarsteller sollten die Übungsszenarien für die Helfer realistisch machen. Als Vorlage für die Drehbücher dienten die echten Anschläge von Nizza, Paris, Berlin und München. Die Einsatzkräfte wussten bis zur Alarmierung nicht, was sie erwartet. Die Versorgung von Schusswunden und Verletzungen durch Sprengstoff war für viele in der Praxis neu. Teilweise kamen während der Versorgung der Verletzten weitere Gewaltschauplätze hinzu und die Zahl der „Opfer“ stieg auf bis zu 100 an. „Hier kommt es darauf an, dass unsere Einsatzkräfte die Situation schnell erfassen und systematisch vorgehen“, erklärt Kreisbereitschaftsleiter Florian Schaich.

Cheforganisator Michael Stemmler ergänzt: „Jeder unscheinbare Einsatz kann auch für uns selbst durch Terror oder Amok zur Bedrohung werden.“ Ist das der Fall, muss die Polizei den Nahbereich um den Täter sichern, bis keine Gefahr mehr von ihm ausgeht. So lange müssen die Rotkreuzhelfer warten, um nicht selbst Ziel eines Angriffs zu werden. Um das möglichst realistisch zu üben, kamen Polizeibeamte aus der Region in ihrer Freizeit auf das Übungsgelände und stellten die Terrorabwehr so dar, wie sie im Ernstfall aussehen kann.

Mit rund 400 Teilnehmern und noch einmal so vielen Helfern für Verpflegung, Infrastruktur, Kommunikation und Verletztendarstellung war das Großunfallsymposium des BRK Schwaben die bisher größte Übung für Ehrenamtliche in Bayern überhaupt. „Wir haben gezeigt, mit welcher Schlagkraft wir Terrorlagen begegnen können. Ich bin von der Professionalität und Leidenschaft unserer ehrenamtlichen Rotkreuzhelfer beeindruckt“, soLandesbereitschaftsleiter Raut. Er fügt hinzu: „Wir hoffen, dass Terror- und Amoklagen in der Region niemals Realität werden. Durch das Großunfallsymposium sind wir nun besser darauf vorbereitet.“ (az)

