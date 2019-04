vor 35 Min.

Rottweiler beißt Frau ins Gesicht

Ein Rottweiler hat in Neu-Ulm am Mittwochabend einen Hund und dessen Besitzerin gebissen. Jetzt ermittelt die Polizei gegen den Besitzer des Hundes.

Die Frau war gegen 19.30 Uhr mit ihrem Hund in ihrem Schrebergarten in der Kleingartenanlage Jakobsruhe in Neu-Ulm, als plötzlich ein Rottweiler angelaufen kam und ihren Hund attackierte. Der Rottweiler biss den Hund der Frau in den Nacken und als die Frau dazwischen ging, wurde sie ebenfalls zweimal von dem Rottweiler gebissen – in die rechte Hand und die linke Gesichtshälfte.

Über die Schwere der Verletzungen können der Polizei zufolge noch keine Angaben gemacht werden. Gegen den Besitzer des Rottweilers, der diesen frei herum laufen ließ, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die Stadt Ulm wird ebenfalls über den Vorfall informiert. (az)

