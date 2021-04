Rüstiger Rentner hat viel zu erzählen: Georg Hirsch aus Aufheim wird 101

Plus Der Aufheimer blickt auf ein ereignisreiches Leben zurück. Er hofft, seinen Geburtstag bald im größeren Kreis mit allen Enkeln und Urenkeln feiern zu können.

Seinen 101. Geburtstag feiert heute Georg Hirsch aus Aufheim. Der ehemalige Landwirt feiert seinen Ehrentag jetzt nur im allerengsten Kreis, hofft aber, dass er die Korken zu einem späteren Zeitpunkt doch noch mit Verwandten und Freunden knallen lassen kann. Das würde dem rüstigen Rentner gut gefallen.

Geburtstagsgäste gäbe es schließlich genug, denn die Familie des Jubilars ist groß: Er wurde am 27. April 1920 als Jüngstes von 12 Geschwistern geboren. Aufgewachsen in Vetterhöfe/Bühlertann im Landkreis Schwäbisch-Hall absolvierte Hirsch eine Bäckerlehre und half auf dem elterlichen Bauernhof mit, bevor er 1940 zur Wehrmacht eingezogen wurde. Im Jahr darauf, bei der Überfahrt nach Afrika, durchlebte Hirsch ein Drama, das ihn bis heute beschäftigt: Das italienische Passagierschiff "SS Estonia", auf dem er sich befand, wurde von britischen Torpedos getroffen und sank schnell, nur wenige Reisende überlebten.

Hirsch gerät in Kriegsgefangenschaft, die er in Kanada verbringt

Bereits drei Jahre vor Kriegsende, nämlich 1942, geriet Hirsch in britische Gefangenschaft, die er in Kanada verbrachte. Erst vier Jahre später kehrte er nach Hause zurück. Immerhin hatte der damals junge Mann während seiner Zeit in Gefangenschaft eine Landwirtschaftsschule besuchen können und arbeitete dann daheim auf dem elterlichen Hof, bis er seine erste Frau Klara heiratete, mit der er eine Tochter bekam.

Nach dem frühen Tod der Ehefrau im Jahr 1953 lernte Hirsch seine zweite Frau Theresia kennen und zog zu ihr nach Burlafingen. Den Hof, den beide bewirtschafteten, gibt es noch heute, Enkelsohn Markus hat ihn inzwischen übernommen. Das Paar widmete sich seinen sechs Kindern und der Landwirtschaft, für Hobbies blieb da wenig Zeit. 1976 übergab Georg Hirsch den Hof, ist aber seither mitnichten eingerostet: Bis heute, so berichtet seine Tochter Petra, ist er aktiv, betätigt er sich mit Rechen und Besen im Garten, liest täglich seine Zeitung, genießt sonnige Tage im Freien und das Zusammensein mit den elf Enkeln und sechs Urenkeln.

Wenn es irgendwie geht, möchte er seinen Ehrentag noch mit Gästen und gern auch mit Blasmusik feiern, schließlich ist Georg Hirsch langjähriges Mitglied im Burlafinger Musikverein. Doch auch im kleinen Kreis wird er seinen Geburtstag genießen - und sein Lieblingsgericht serviert bekommen: Saure Kutteln mit Bratkartoffeln.

Lesen Sie außerdem: Valentin Mayer aus Jedesheim wird 101 - und blickt auf viele Reisen zurück