Rüstung boomt: Hensoldt mit Standort in Ulm hat so viele Aufträge wie nie

Später kam die italienische Firma Alenia Marconi Systems hinzu. So war das Kürzel MBDA perfekt. Als die Deutschen mitmachten, fiel die Entscheidung, den Namen einfach so zu lassen. In Schrobenhausen sagen Mitarbeiter spaßeshalber, das "A" stünde für "Alemania". Europa ist eben eine komplizierte Angelegenheit.