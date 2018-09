04.09.2018

SPD-Spitzenkandidatin fordert einen starken Staat

SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen stellt im Gespräch mit Ulms früherem Oberbürgermeister Ivo Gönner soziale Themen in den Mittelpunkt – aber nicht nur.

Bezahlbarer Wohnraum, mehr Lehrer und Erzieher: „Soziale Themen sind die, die wir in den Mittelpunkt stellen müssen“, forderte die SPD-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Bayern, Natascha Kohnen, bei einem Wahlkampfauftritt in Neu-Ulm. Gleichzeitig setzte sie sich vor etwa 100 Besuchern in der Gaststätte Schlössle für einen starken Staat ein. Dazu gehört für sie auch, die Polizei personell besser auszustatten, denn die Beamten seien teilweise völlig überlastet und schöben Hunderte Überstunden vor sich her. Auch den Einstieg in einen kostenlosen Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) – zunächst für junge Leute in Ausbildung, Senioren und Bedürftige – hat sich Kohnen auf die Agenda geschrieben. Wichtig sei ihr, im Wahlkampf „nicht immer nur über das eine Thema zu sprechen“ – gemeint war das Thema Flüchtlinge, um das sie aber auch in Neu-Ulm nicht herumkam.

Im Gespräch mit Ulms Alt-Oberbürgermeister Ivo Gönner verdeutlichte die Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten etwa, wie viel die Sprache ausmacht, wenn hierzulande über Flüchtlinge diskutiert wird. Denn das Thema sei häufig verknüpft mit Begriffen wie „Flut“ oder „Welle“, die bei den Menschen Unbehagen und Angst auslösten. Ivo Gönner konstatierte, dass unter dem Motto „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen“ in jüngster Zeit Ausländerfeindlichkeit und Antisemitismus in bestimmten Kreisen wieder salonfähig geworden seien. „Dagegen müssen wir streiten, argumentieren und kämpfen.“ Kohnen forderte angesichts der jüngsten Krawalle und Aufmärsche von Rechtsradikalen in Chemnitz: „Jetzt ist der Augenblick gekommen, wo jeder aufstehen muss.“ Ulms Alt-OB ging auf die Hakenkreuz-Schmierereien im Münster ein und zitierte unter dem Beifall der Genossen den evangelischen Dekan Ernst-Wilhelm Gohl, der geschrieben hatte: „Statt Wut und Spaltung brauchen wir Mut und Haltung.“

So kamen Ivo Gönner und Natascha Kohnen zur Politik

Das hat durchaus auch etwas damit zu tun, wie Gönner und Kohnen zur Politik gekommen sind. Ivo Gönner hat als junger Mann im Herbst 1971 den damaligen Bundeskanzler Willy Brandt bei einem Auftritt in Neu-Ulm erlebt. Er fand es unglaublich, welchen Anfeindungen der Regierungschef zum Teil ausgesetzt war. „Da habe ich mir gedacht: Da kannst du nicht beiseite stehen, da musst du dich einbringen“, erzählte Gönner. Bei Kohnen waren es die Demonstrationen gegen die Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf, die sie dazu brachten, sich zu engagieren. Und die schlechte Versorgung mit Kitas in Bayern führte dazu, dass sie als junge Mutter in den Gemeinderat ging.

Nach dem Gespräch mit Gönner stellte sich Kohnen den Fragen der Besucher. Dabei sprach sich die 50-jährige Biologin für eine Stärkung des ländlichen Raums aus. „Die Städte haben einen unheimlichen Zuzugs- und Wachstumsdruck“, sagte sie. „Wir brauchen eine Landesentwicklung.“ Im Bereich Verkehr sei es Zeit für einen Umstieg. Ziel sei ein kostenfreier ÖPNV. Aber auch die Elektrifizierung von Zugstrecken und bessere Anbindungen auf dem Land an Bus und Bahn seien notwendig. (mru)

