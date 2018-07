06:00 Uhr

SPD im Kreis stimmt sich auf Wahlkampf ein

Bei den Genossen stehen Themen wie Pflege, Bildung und günstiger Wohnraum auf der Agenda.

Von Ursula Katharina Balken

Die Mitglieder der SPD im Landkreis sind für den kommenden Wahlkampf gerüstet. Diesen Eindruck vermittelte zumindest der Parteitag im überfüllten Bräuhaus Lepple in Vöhringen. Dort stellten sich die Direkt- und Listenkandidaten für Landtags- und Bezirkstagswahl vor und gaben Einblick in ihr politisches Engagement.

Daniel Fürst, Direktkandidat der SPD für den Landtag, kritisierte, dass auf Veränderungen in der Gesellschaft zunächst mit Abwarten reagiert werde. Probleme zeichneten sich jedoch im Vorfeld ab, „dann ist bereits Zeit, diese Themen anzugehen“. Fürst forderte mehr staatliches Engagement für Familien. Dazu zählte er auch die Beiträge, die für den Besuch von Kindertagesstätten bezahlt werden müssen. Wenn der Staat die Kosten übernähme, stelle dies nicht nur eine Entlastung für die Eltern dar, sondern auch für die Kommunen. Denn diese würden die Last der Investitionen tragen. Bei mehr zeitlicher Flexibilität in den Kitas könnten Beruf und Familie durchaus gut vereinbar sein.

Seija Knorr, Direktkandidatin für den Bezirkstag, thematisierte die Pflege in der Familie. Viele Fragen seien diesbezüglich offen. So gebe es zu wenig Information für pflegende Angehörige, damit sie sich auch einmal eine Zeit der Erholung gönnen könnten. Knorr will sich für mehr Beratungsangebote einsetzen. Auch stelle sich die Frage nach der Finanzierung einer Heimpflege. Die Rente reiche für die stationäre Pflege nicht aus, die Unterstützung aus der Pflegekasse auch nicht, wer also zahle den Rest? Knorr forderte „vernünftige Löhne für das Pflegepersonal“ und will sich für eine vernünftige Lösung in Sachen Betreuungsschlüssel einsetzen.

Bernd Bachmann, Listenkandidat für den Landtag, nahm sich des Themas bezahlbarer Wohnraum an. Viel zu viel würde privaten Investoren überlassen, was zur Folge habe, dass die Mietpreise durch die Decke schießen. Seine Forderung: Es muss eine staatliche Wohnungsbaugesellschaft geben. Die CSU ließe dem freien Markt zu viel Spielraum. Bachmann erinnerte daran, dass Wohnen ein Menschenrecht ist. Es müsse auch bezahlbar sein.

Maren Bachmann, Listenkandidatin für den Bezirkstag, richtete den Blick auf die Schulen. Die Klassen seien zu groß, viele Gebäude dringend sanierungsbedürftig, Lehrern fehlte oft eine sozialpädagogische Ausbildung, um mit Inklusion fertig zu werden. Die Welt habe sich verändert und damit die Gesellschaft. Manche schulischen Probleme müssten länderübergreifend gelöst werden. Der heutigen Vielfalt, die in den Schulen herrsche, müsse man pädagogisch begegnen.

Kreisvorsitzender und Landtagsabgeordneter Karl-Heinz Brunner hatte den Kreisparteitag mit einem Rückblick eröffnet. Die SPD im Kreis habe sich mit zahlreichen Themen befasst, etwa mit den Kreiskliniken und dem Nuxit, der in den eigenen Reihen abgelehnt worden sei. Dass es nun in Neu-Ulm einen eigenständigen Stadtverband der SPD gibt, begrüßte Brunner. Das habe manche Unebenheiten beseitigt. Ausführlich ging er auf die Ulmer und Neu-Ulmer Erklärung für eine menschenrechtliche und solidarische Flüchtlingspolitik in Deutschland und Europa ein. Darin wird für Toleranz und Zivilcourage geworben. Es genüge nicht mehr, auf die Erosion der Menschenrechte in Deutschland mit bloßer Betroffenheit zu reagieren. „Wir müssen der Zivilgesellschaft den Rücken stärken und Menschenrechtsorganisationen und Flüchtlingshelfer unterstützen. Es geht um die Fundamente unseres Zusammenlebens in Neu-Ulm, Ulm und anderswo.“

