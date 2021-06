Fußball

28.06.2021

Thomas Wörle soll den SSV Ulm 1846 Fußball in die dritte Liga führen

Gemeinsam wollen sie in den beiden kommenden Jahren den Sprung in die dritte Liga schaffen: Geschäftsführer Markus Thiele, der neue Trainer Thomas Wörle und Vorstandsmitglied Anton Gugelfuß (von links).

Plus Bisher hat Thomas Wörle im Frauenbereich gearbeitet, jetzt greift er als Trainer bei den Männern an. Auf Vorbehalte ist er vorbereitet und er weiß, wie er sie widerlegen kann.

Von Pit Meier

Die Nachricht war am Wochenende schon durchgesickert, am Montag wurde sie auch offiziell bestätigt: Der gebürtige Krumbacher Thomas Wörle wird als Nachfolger von Holger Bachthaler neuer Cheftrainer des Südwest-Regionalligisten SSV Ulm 1846 Fußball. Der langjährige Trainer der Frauenmannschaft des FC Bayern München hat einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben, innerhalb dieser Zeit will der Verein den Sprung in die dritte Liga schaffen.

