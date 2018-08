15:59 Uhr

SSV Ulm äußert sich zum Ticket-Frust beim DFB-Pokal

Ulm - Fußball DFB Pokal - SSV Ulm vs. Eintracht Frankfurt im Ulmer Donaustadion - ausverkauftes Stadion

Nicht jeder Zuschauer kam in die Stehblöcke beim Pokalspiel der Spatzen. Ihnen bietet der Verein Freikarten an.

Beim DFB-Pokalerfolg des SSV Ulm 1846 Fußball gegen Eintracht Frankfurt hat es am Samstag nicht nur zufriedene Zuschauer gegeben. Wie berichtet konnten einige Gäste nicht auf die vollen Stehtribünen im Donaustadion gelangen und mussten stattdessen auf den Treppen stehen – ohne etwas vom Spiel zu sehen. Andere traten frustriert den Heimweg an. Der SSV Ulm hat sich nun in einer Stellungnahme zu den Vorwürfen der Fans geäußert, die dem Verein eine schlechte Organisation der Partie unterstellen.

Lesen Sie: Das werfen die Fans dem SSV Ulm vor.

„Schon während des Spiels und besonders am Montag erreichten den SSV Ulm 1846 Fußball Meldungen, dass einige Besucher der Stehplatzblöcke das Spiel nicht oder nur teilweise sehen konnten, da sie nicht in ihren Block kamen“, teilt er mit. Nach einer Analyse des Vereins stehe nun der Grund dafür fest: Die Stehplatzblöcke seien im unteren Bereich nicht komplett gefüllt gewesen, weil sich die Zuschauer weiter oben aufhielten, um mehr von der Partie zu sehen. Dadurch habe es einen Rückstau gegeben. „Leider hatten dadurch weitere Besucher keinen Zugang mehr zu ihren Plätzen. Der Verein bedauert diesen Umstand sehr und entschuldigt sich in aller Form bei den betroffenen Personen.“

SSV Ulm bietet Betroffenen Freikarten für regionalliga-Heimspiel an

Dennoch habe er schon während des Spiels reagiert und die Besucher durch ein seitliches Tor in die Blöcke gelassen. Für die zweite Runde des DFB-Pokals, die am 30. oder 31. Oktober stattfinden wird, gelobt der SSV Besserung und bittet die Fans um Verständnis: „Ein solches Großereignis war für alle Beteiligten absolutes Neuland. Jede Kritik wird aufgenommen und versucht, in Zukunft zu verbessern.“ Die Gerüchte, es seien mehr als die zugelassenen 18440 Tickets verkauft worden, weist der Verein aber entschieden von sich.

Als Wiedergutmachung bietet der SSV den betroffenen Zuschauern eine Freikarte für das Regionalliga-Heimspiel gegen den VfB Stuttgart II am Freitag, 21. September (18.30 Uhr), an. Dafür sollen Betroffene eine Stellungnahme per Email an presse@ssvulm1846-fussball.de schicken und darin den „genauen Sachverhalt mit nachvollziehbaren Erklärungen“ schildern. (gioe)

