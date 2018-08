SSV gegen Frankfurt: Tausende Fans, ein Risiko-Spiel

Frankfurter Fans feuern ihre Mannschaft beim letzten Spiel der vergangenen Saison im Gelsenkirchener Stadion an. Auch am Samstag werden Tausende aus Frankfurt kommen, um ihr Team in der Pokalpartie gegen den SSV Ulm 1846 Fußball zu unterstützen.

Bild: Bernd Thissen/dpa