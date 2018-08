vor 44 Min.

Saarbrücker Kunstverein auf der Burg

Projekt beschäftigt sich mit Festung und Stadt

Die Wilhelmsburg ist diesen Sommer ein Treffpunkt für Kulturschaffende aller Sparten – und nicht nur aus Ulm: Auch die Mitglieder des Neuen Saarbrücker Kunstvereins wohnen und arbeiten in dem Festungsbau. Zusammen mit Gastkünstlern beschäftigen sie sich mit Burg und Stadt. Die dabei entstehenden Arbeiten werden an mehreren Sonntagen präsentiert: am 12. und 26. August sowie 9. und 23. September, jeweils um 13 Uhr. Der Nachmittag startet jeweils mit einem gemeinschaftlichen Essen. Zur ersten Veranstaltung erwartet die Gäste ein Programm mit Helene Hellmich (Deutschland) sowie Chloé Op de Beeck und Herman Van Ingelgem (Belgien).

Am Samstag, 11., und Sonntag, 12. August, wird den Besuchern von sechs bis zwölf Jahren ein spezielles Kinderprogramm geboten. Die Aktivitäten reichen vom Bauen kleiner Burgen im Innenhof bis zu großen Geländespielen. Das Programm beginnt am Samstag um 10 Uhr und endet am Sonntag mit einem gemeinsamen Mittagessen mit den Eltern um 13 Uhr.

Der Neue Saarbrücker Kunstverein wurde 2010 gegründet und versteht sich als Möglichkeit, zeitgenössische Kunst außerhalb der üblichen Verwertungsstrategien aufzuführen. (az)

Anmeldung per Mail an info@neuersaarbrueckerkunstverein.de

