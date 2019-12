14:00 Uhr

Sah die Petruskirche früher so aus?

Ein ungewöhnlicher Fund stellt zwei Geistliche vor Rätsel. Das farbenfrohe Bild könnte das Gotteshaus in Neu-Ulm einst geprägt haben. Oder war es ein Entwurf?

Von Dagmar Hub

Lang lag ein Bild unbeachtet in Räumen des Dekanats Neu-Ulm, früher soll es seitlich im Eingangsbereich in der Petruskirche gehangen haben, wo es wohl ziemliche Feuchtigkeitsschäden erlitt. Eine Öffnung des Bilderrahmens ermöglichte nun einen genauen Blick auf etwas, was eher ein kolorierter Entwurf denn ein Kunstwerk ist – und dennoch für die Petruskirche von hohem ideellen Wert sein kann: Die farbige Skizze des ausgemalten Chorraums der Petruskirche ist auf Karton gemalt, in der Mitte ist auf Holz ein Abbild des ursprünglichen Altars der Petruskirche mit Nägelchen befestigt. Ein Rätsel, das Dekan Jürgen Pommer und der Thalfinger Pfarrer Jean-Pierre Barraud, Kunstbeauftragter der evangelischen Kirche für den Kirchenkreis Augsburg und Schwaben, gern lösen würden. Sah die neugotische und 1867 eingeweihte Neu-Ulmer Petruskirche einst so aus wie auf dieser Skizze?

Der auf Holz gemalte neogotische Altar in der Mitte der Skizze existierte in dieser Form. Er wurde 1978 nach Koblenz verkauft und steht dort in der Kapelle des Brüderhauskrankenhauses. Die Form des Chorraums auf der farbigen Skizze passt genau zum Chorraum der Petruskirche; die abgebildeten seitlichen Bänke finden sich auf den wenigen erhaltenen Fotografien des Kircheninnenraums aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. An dessen Ende brannte das Neu-Ulmer Stadtarchiv aus. Dokumente zum Umbau der Petruskirche sind nicht erhalten. Bekannt ist aber, dass der Ulmer Architekt Albert Unseld die Petruskirche im Jahr 1927 in ihrem Inneren umgestaltete und dass der Chorraum in jenem Jahr weiß gestrichen wurde, mit Art-Deco-Ornamentik um die Altarnische. Wände und Gewölbe hätten ein „schmutziges Graublau“ angenommen gehabt, hatte der damalige Dekan Franz Schmid notiert.

Neu-Ulm: Bild zeigt den Chorraum der Petruskirche

Die farbige Skizze zeigt den Petruskirchen-Chorraum mit einer überraschenden Darstellung, erklären Jürgen Pommer und Jean-Pierre Barraud: Die linke Hälfte des Bildes nimmt eine Szene der Geburt Christi ein, eine detailreiche Darstellung mit einer sitzenden Maria samt Kind auf dem Schoß, vor einem Stall an eine der Rippen des Chorgewölbes gelehnt, und mit vielen Tieren – einem Ochsen, Kamelen, einem Elefanten, einer Ziege mit trinkendem Jungen und einem Taubenpaar. Rechts der Altarnische identifiziert Jürgen Pommer in einer Gruppe Menschen den greisen Simeon, der im Lukasevangelium Gott lobt, weil er den angekündigten Retter vor seinem Tod noch sehen durfte. Der Jordan trennt die irdische Szene von einer Landschaft, über der Gott im Himmel – flankiert von erwachsenen und wehrhaft wirkenden Engeln – direkt über dem geschnitzten Altar samt Kruzifix auf die irdische Szenerie blickt; diese Stelle des Bildes ist am stärksten beschädigt.

Eine farbenprächtige Weihnachtsszene also, die – falls der Entwurf je realisiert wurde – den Gottesdienstbesuchern zwischen zwischen 1867 und 1927 vor Augen gestanden haben müsste. Oder eventuell auch erst ab der Zeit nach 1900, denn auf der Rückseite des Kartons, auf den die Skizze gemalt wurde, findet sich der Name Albert Roth samt seiner Postanschrift in Batterberg bei Endorf, im Chiemgau gelegen. Ob der 1881 geborene Maler Albert Roth Adressat oder Absender der Skizze war, ist unbekannt. Werke dieses Künstlers, die in jüngerer Zeit versteigert wurden, stammen aus der Zeit zwischen 1900 und 1910.

Wer weiß mehr über das Bild des Chorraums der Petruskirche Neu-Ulm?

Jean-Pierre Barraud ist überzeugt davon, dass es sich bei dem Bild um eine Skizze handelt; überraschend ist der eingefügte, auf Holz gemalte Altar. Wurde die Skizze für einen Wettbewerb geschaffen und aufgehoben, aber nie realisiert? Oder war der komplette Chorraum der Petruskirche mit dieser Szene ausgemalt? Dann stellt sich die Frage, ob Albert Unseld 1927 die Chorraum-Bemalung abschlagen ließ, als er den Innenraum der Petruskirche hell gestaltete, oder ob eine Chorraum-Bemalung übertüncht wurde.

Jürgen Pommer (Telefon 0731/9748630) und Jean-Pierre Barraud (Telefon 0731/264210) bitten Familien, die eventuell noch private Fotografien aus der Kirche vor der Zeit um 1927 besitzen, sich zu melden.

Lesen Sie auch:

Themen folgen