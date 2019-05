06:01 Uhr

Saisonstart in der Au: Ulmer Zelt stellt sich dem Regen

Mit dem Auftritt von Anna Calvi beginnt die 33. Ausgabe des Festival in Ulm. Eine Lücke im Programm ist geschlossen, eine im Team stellt die Ehrenamtlichen vor Herausforderungen.

Von Marcus Golling

Den Enten ist der Regen sowieso egal. Die watscheln bei jedem Wetter über das Gelände in der Friedrichsau, wo seit einigen Wochen das Ulmer Zelt und die zugehörigen Buden und Bauwagen stehen und Haupt- und Ehrenamtliche gemeinsam die Vorbereitungen für die 33. Spielzeit treffen. Jan Ilg, der künstlerische Leiter des Festivals, mag die tierischen Nachbarn: „Die schlafen hier, die haben etwas zu futtern, die freuen sich.“ Schlimmer ist das miese Wetter für die Menschen, die auf dem Platz ihren Dienst tun. Doch aus der Ruhe bringen lässt sich von Regen und Kälte niemand, auch nicht direkt vor dem Start der Saison.

Am Mittwoch, 22. Mai, geht es los in der Au, im blau-roten Zelt tritt dann die britische Rockmusikerin Anna Calvi mit ihrer Band auf, am Donnerstag folgt der französische Jazzdrummer Manu Katché – zwei Veranstaltungen, bei denen laut Ilg der Kartenabsatz bislang nicht ganz die Erwartungen erfüllt hat. Ob das am Wetter liegt? Der Kulturmanager zuckt mit den Schultern. Eines kann er aber sicher sagen: Die alte Regel, dass der Vorverkauf erst mit der Sonne so richtig anläuft, hat sich dieses Jahr nicht bewahrheitet. „Es läuft gut“, findet Ilg, bei vielen Veranstaltungen liege man bereits über dem Plan, zehn Abende seien bereits ausverkauft, zuletzt kam auch noch das Konzert der Band The Kilkennys am Mittwoch, 29. Mai, dazu. Wer keine Karte ergattert hat, muss sich nicht grämen: Die Irish-Folk-Gruppe hilft dem Zelt nun aus der Patsche – und ein spielt ein zweites Konzert am Donnerstag, 30. Mai. Die Lücke ist damit geschlossen: Am Montag hatte Popsängerin Elif ihren Zelt-Auftritt wegen Krankheit abgesagt (wir berichteten).

Logistischer Leiter muss beim Ulmer Zelt ersetzt werden

Eine pragmatische Lösung, typisch fürs Zelt, bei dem man in 32 Spielzeiten gelernt hat, mit Problemen umzugehen – egal, ob es sich dabei um kurzfristige Ausfälle oder miese äußere Bedingungen handelt. „Ich habe aufgehört, mich über das Wetter zu ärgern“, sagt Ilg. Schwerer wiegt ein anderes Problem: Der ursprüngliche logistische Leiter des Festivals kann nach Angaben des Teams die Saison krankheitsbedingt nicht bestreiten, sodass die Ehrenamtlichen noch mehr gefordert sind als sonst. Vor allem die festivalerfahrenen Rentner wie Reinhard Bleß. „Wir haben die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt“, erklärt das frühere Vorstandsmitglied des Veranstaltervereins. „Im Großen und Ganzen läuft es ganz gut.“ Zum Job des logistischen Leiters gehören Tätigkeiten wie die Koordination beim Aufbau, Abnahmen und die Dienstpläne. Viel zu tun also, aber die Stimmung unter den Ehrenamtlichen passt, sagt Bleß: „Der gute Vorverkauf motiviert natürlich.“ Manche Lücken würden zudem durch Honorarkräfte geschlossen.

Gemeinsam anpacken, das ist sowieso das Geheimnis des Ulmer Zelts: Während der Saison engagieren sich Dutzende Vereinsmitglieder und zusätzlich viele Helfer auf dem Gelände, ob vor oder hinter der Bühne. Ein faszinierender Organismus, erst recht für jemanden, der neu dabei ist, so wie der für Pressearbeit und Marketing zuständige Adrian Büsselmann: „Jeder kennt jeden, jeder weiß, was er tut; da ist es für mich manchmal schwierig, alles zu verstehen“, sagt er, voller Hochachtung für die Truppe. Aber Büsselmann lernt jeden Tag dazu – und er sehnt den Moment herbei, wenn es endlich richtig losgeht. „Ich freue mich, wenn das Gelände richtig belebt ist, und auf die Leute, die etwas entdecken wollen.“

Kulturmanager Jan Ilg freut sich auf die Grandbrothers

Dem künstlerischen Leiter geht es genauso: „Endlich Konzerte!“ Er freue sich auf das komplette Programm, sagt Ilg, empfiehlt aber besonders den Auftritt des Piano-Elektronik-Duos Grandbrothers (Samstag, 15. Juni). „Das ist auf jeden Fall ein Tipp.“ Das mit dem Regen dürfte sich bis dahin erledigt haben. Der Wetterbericht verspricht schon ab Donnerstag besseres Wetter. Den Enten wird’s auch recht sein.

Karten gibt es an der Kartenhütte am Münsterplatz, online sowie an Veranstaltungstagen eine Stunde vor Beginn direkt am Zelt.

