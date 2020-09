vor 53 Min.

Sanierung der A7 am Elchinger Kreuz: Fahrspuren teils gesperrt

Der Fahrbahnbelag auf der A7 muss dringend saniert werden, deswegen wird ab 7. September abends und nachts gearbeitet. Die Einschränkungen sollen sich in Grenzen halten. Was Fahrer beachten müssen.

Am kommenden Montag, 7. September, beginnen Instandsetzungsarbeiten auf der A7 im Bereich des Autobahnkreuzes Ulm/ Elchingen. Wie die zuständige Autobahndirektion Südbayern meldet, wird zunächst die Fahrbahn in Richtung Würzburg auf einer Länge von 3,5 Kilometern saniert. Ab Mittwoch, 23. September, sind die Spuren in Richtung Füssen an der Reihe. Hier wird die Fahrbahn auf einer Länge von 2,6 Kilometern saniert. Die Sanierungen sollen, falls witterungsbedingt keine Abweichungen entstehen, am Donnerstag, 1. Oktober,abgeschlossen sein.

A7: Fahrbahnbelag der Autobahn am Elchinger Kreuz wird saniert

Die Arbeiten finden ausschließlich abends und nachts im Zeitraum von 19 Uhr bis 6 Uhr statt, um den Verkehrsfluss so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. In 18 Nachtschichten wird jeweils der Abschnitt eines Fahrstreifens saniert, dadurch bleibt immer eine Spur befahrbar. Die Höchstgeschwindigkeit wird während der Arbeiten auf 60 km/h begrenzt. Tagsüber sind beide Fahrstreifen für den Verkehrsteilnehmer freigegeben, aufgrund des neuen Fahrbahnbelages gilt ein Tempolimit von 80 Stundenkilometern. Am Autobahnkreuz muss für die Sanierung des ersten Fahrstreifens in beiden Fahrtrichtungen in insgesamt fünf Nachtschichten eine Zubringerrampe gesperrt werden. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Die Instandsetzungsarbeiten sind nach Angaben der Autobahndirektion Südbayern notwendig, um die akuten Fahrbahndeckenschäden zu beseitigen. (az)

