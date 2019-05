18:15 Uhr

Sarah Harrison gibt am Samstag Autogramme in der Glacis-Galerie

Auf Instagram hat sie 1,8 Millionen Follower: Sarah Harrison. Am Samstag ist sie zu Gast in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm.

In der Glacis-Galerie in Neu-Ulm wird am Samstag, 11. Mai, der Glacino-Kids-Club eröffnet. Ab 11 Uhr kann sich jeder kleine Gast seine Club-Karte abholen. Dann ist auch das Maskottchen Glacino im Einkaufszentrum unterwegs. Um 13 Uhr ist ein Luftballonkünstler vor Ort, und die kleinen Besucher können sich kostenlos schminken lassen. Ab 15 Uhr ist „Center-Gesicht“ und Instagram-Star Sarah Harrison in der Galerie. Wer will, kann mit ihr Fotos machen oder sich ein Autogramm abholen.

Harrison war bereits bei "Der Bachelor" und "Promi Shopping Queen" dabei

Harrison hieß früher Nowak und wurde als Playboy-Model sowie durch Auftritte in den Fernsehsendungen „Der Bachelor“, „Promi Shopping Queen“ und „Promi Big Brother“ bekannt. Heute ist sie erfolgreich als Influencerin: Auf Instagram hat sie 1,8 Millionen Follower, auf Youtube fast eine Million Abonnenten. Seit zwei Jahren ist die Günzburgerin das „Gesicht der Glacis-Galerie“. (az)

