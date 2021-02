13:57 Uhr

Sattelzug fährt an Inhofer-Kreuzung in Senden auf anderen auf

In Senden gab es einen Auffahrunfall an einer Ampel.

Der Fahrer eines Sattelzugs übersieht offenbar, dass ein anderer Sattelzug anhält. Bei dem Auffahrunfall in Senden entsteht ein Schaden in Höhe von 30.000 Euro.

Auffahrunfall mit hohem Sachschaden in Senden: Wie die Polizei mitteilt, hat der 45-jährige Fahrer eines Sattelzugs am Montag gegen 16.25 Uhr übersehen, dass ein weiterer Sattelzug vor ihm an der Ampel der Inhoferkreuzung in Senden halten musste.

Der Schaden bei dem Unfall in Senden beträgt 30.000 Euro

Er fuhr auf den Sattelzug auf und schob diesen wiederum auf ein davor haltendes Auto. Bei dem Auffahrunfall wurde niemand verletzt. Der auffahrende Sattelzug wurde jedoch schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. (AZ)

