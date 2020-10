07:13 Uhr

Sauerbraten per App bestellen: Wirtshaus zeigt Wandel der Branche

Michael und Manuela Blum betreiben den Gasthof mit Hotel in vierter Generation. Sie kennen die Branche gut und haben zuvor schon in anderen Gastronomiebetrieben gearbeitet.

Plus In vierter Generation betreiben Manuela und Michael Blum die Linde in Unterroth im Landkreis Neu-Ulm. Mittlerweile kann der Gasthof auf viele Veränderungen zurückblicken.

Von Jens Noll

Das klassische Wirtshaus präsentiert sich in Unterroth ganz modern. Noch keine drei Jahre alt ist das Gebäudes des Gasthofs Linde. Die Fassade ist strahlend weiß, aufgrund ihrer Lage neben einem Kreisverkehr, an dem sich zwei Hauptstraßen kreuzen, ist die Gaststätte in dem kleinen Ort im Landkreis Neu-Ulm praktisch nicht zu übersehen.

Löwe, Adler, Linde – von ehemals drei Wirtshäusern im Dorf ist der Betrieb von Familie Blum als einziger geblieben. Er ist Treffpunkt und Anlaufstelle nicht nur für Unterrother, sondern auch für Gäste und Ausflügler aus der nahen und weiteren Umgebung. Wer am Ende eines langen Tages nach einer ordentlichen Mahlzeit nicht mehr weiterreisen will, kann in der Linde auch übernachten. Insgesamt 24 Zimmer stehen zur Verfügung.

2018 musste das alte Gebäude abgerissen werden, es "war alternativlos"

Was macht ein gutes Dorfwirtshaus aus und wie lässt sich dieses auch langfristig erfolgreich betrieben? Wer sich darüber in Ruhe mit den Wirten unterhalten möchte, muss eine Zeit wählen, in der der Biergarten und die Gaststube noch leer sind. Seit 2006 sind Manuela, 45, und Michael Blum, 40, mit im Geschäft. Sie betreiben die Linde in vierter Generation und können auf viele Veränderungen zurückblicken, die das Gasthaus mit Hotel geprägt haben. Die größte Veränderung in der jüngsten Vergangenheit war der Neubau, der am 4. Januar 2018 eröffnet wurde. Das alte Gebäude wurde dafür abgerissen, es stand dort, wo sich jetzt der Biergarten befindet. „Für uns war der Abbruch alternativlos“, erzählt Michael Blum. Das alte Gebäude, Mitte des 19. Jahrhunderts errichtet, sei immer wieder umgestaltet und erweitert worden und einfach nicht mehr zeitgemäß gewesen.

Auf einem Foto hinter der Rezeption, aufgenommen im Jahr 1975, ist das ehemalige landwirtschaftliche Anwesen zu sehen. 1890 hatten es Michael Blums Urgroßeltern Berta und Alois Dreer gekauft. Metzgerei, Wirtshaus, Gästebetten: Jede Generation hat gewissermaßen eine Neuerung eingebracht. Traditionelles mit Neuem verbinden – das war der Ansatz, den Manuela und Michael Blum bei ihrem Umbau verfolgt haben.

Während in der alten Wirtschaft dunkles Holz die Einrichtung dominierte, sind die Innenräume heute mit hellen Stühlen und Tischen ausgestattet, durch große Fenster fällt viel Licht hinein. Eine komplett neue Küche und neue Technik wurden eingebaut. Auch die Barrierefreiheit ist nun gewährleistet, „die Leute werden eben älter“, sagt Michael Blum. „Viele Gäste kommen mit dem Rollator oder sind eingeschränkt in ihren Bewegungen.“

Nach fast drei Jahren in den neuen Räumen kann das Ehepaar ein positives Fazit ziehen: „Wir haben durch den Umbau viele neue Kunden gewonnen.“ Sie und die bisherigen Stammkunden schätzen das, was ein Dorfwirtshaus ausmachen sollte: Gemütlichkeit, gutes Essen, persönliche Kontakte. „Bei uns gibt es den klassischen Sauerbraten, aber auch Steaks und Burger“, berichtet der Wirt. Gerade Letzteres spreche auch die junge Generation an. „Es kommen jetzt mehr junge Leute als vorher“, ergänzt Manuela Blum.

Der Stammstisch ist nach wie vor ein fester Bestandteil der Gastronomen Blum

Die ganz jungen Gäste können sich bei schönem Wetter auf einem Spielplatz neben dem Biergarten austoben. Nicht weit davon entfernt, auf einem Tisch auf der Terrasse, steht an diesem Vormittag das Stammtisch-Schild. „Hier sitzen die, die immer hier sitzen“ ist darauf zu lesen. Der Stammtisch ist nach wie vor ein fester Bestandteil der Linde. Um halb elf am Vormittag kommen Rentner zum Frühschoppen, abends treffen sich Berufstätige zum Feierabendbier. Donnerstags ist Ruhetag, ansonsten hat die Linde täglich geöffnet.

Wie verwurzelt ein Betrieb in der Region ist, zeigt sich auch an den Lieferanten. Die Linde setzt auf zahlreiche Produkte aus der näheren Umgebung, Fleisch bezieht die Familie Blum ausschließlich aus Deutschland und Österreich. Die Brauerei, mit der eine langjährige Partnerschaft besteht, ist nur 25 Kilometer entfernt. „Die haben selber auch eine Gastronomie mit Hotelbetrieb, da tauschen wir uns regelmäßig aus“, sagt Michael Blum. Und gute Ratschläge konnten Gastronomen insbesondere in diesem Jahr wirklich gut gebrauchen.

Wie alle Wirtshäuser in Bayern hat auch der Unterrother Gasthof wegen des Coronavirus und der Ausgangsbeschränkungen im Frühjahr schließen müssen, insgesamt acht Wochen lang. „Das war ein Nackenschlag von jetzt auf sofort“, sagt Michael Blum. Die wirtschaftlichen Auswirkungen waren gravierend, die Angestellten waren in Kurzarbeit, einige mussten den Betrieb sogar verlassen. Vor Corona waren es insgesamt 19 Mitarbeiter, jetzt sind es noch 14.

So sieht der Gasthof Linde in Unterroth, heute aus. Bild: Roland Furthmair

Urlaub haben sich die Wirtsleute während des Lockdowns aber nicht gegönnt. Im Gegenteil: „Wir waren trotzdem jeden Tag da“, erzählt Manuela Blum. Der Hotelbetrieb ging weiter, Geschäftsreisende durfte aufgenommen werden. Außerdem bot die Linde ihr Essen wie viele andere Betrieb auch zum Mitnehmen an. Ob Sonntagsbraten „to go“ oder andere Gerichte – der Service sei sehr gut angenommen worden, berichtet die 45-Jährige. „Wir hatten sogar zwei Memminger, die jeden Sonntag hierher gefahren sind und Essen geholt haben.“ Zur Einordnung für Ortsfremde: Immerhin eine knappe halbe Stunde dauert die einfache Fahrt von Memmingen nach Unterroth.

Durch Corona wurde die Linde noch mehr zum Familienbetrieb: Während der Schließzeit des Gasthofs halfen auch die beiden Kinder von Manuela und Michael Blum mit. Michael Blums Vater Reinhold und Mutter Annemarie packen auch in normalen Zeiten regelmäßig mit an. Sinnvoll erschien es den Inhabern im Frühjahr, die Gelegenheit zu nutzen, um Zimmer im benachbarten Gästehaus zu renovieren. Dieses hatten die Eltern 1993 eröffnet. Neues Mobiliar wurde angeschafft, neue Teppiche verlegt – „das war mutig, aber man investiert auch Geld in die Zukunft“, betont Michael Blum.

Die Beherbergung der Touristen ist ein wichtiges Standbein für die Gastronomen

Der Beherbergungsbetrieb ist ein wichtiges Standbein für die Familie. „Ohne Zimmer und ohne Hotel wäre es schwierig, gute Geschäfte zu machen, vor allem in der Winterzeit“, räumt Manuela Blum ein. Viele Stammgäste übernachten in der Linde, die nahe gelegene Autobahn A 7 beschert zudem zahlreiche Durchreisende. Die Pandemie wirkte sich dennoch negativ auf den Hotelbetrieb aus: Im Vergleich zu den Vorjahren kamen deutlich weniger Gäste.

Im Gasthof ist natürlich auch vieles weggebrochen, Firmenveranstaltungen etwa, Familienfeiern, Versammlungen. Die Wirtsleute sind gespannt, wie sich das mit den Weihnachtsfeiern noch entwickelt. Mit dem Sommergeschäft 2020 sind sie jedenfalls sehr zufrieden. Groß war die Erleichterung bei Gästen und Gastgebern, als das Essen und Trinken im Lokal und im Biergarten wieder erlaubt war. „Die Leute wollten wieder raus und am Leben teilnehmen“, schildert Michael Blum seine Eindrücke. Es sei eben ein Stück Kultur und Lebensfreude, wenn man Essen gehen und in den Biergarten hocken könne. Seine Frau ergänzt, dass sehr viele Menschen in diesem Sommer Radausflüge unternommen und dabei auch einen Stopp in der Linde eingelegt hätten.

Nach wie vor müssen sich Gastronomen wegen der Pandemie jedoch an strenge Auflagen halten. Verstöße könne man sich nicht erlauben, nach der langen Schließzeit wolle man keine hohe Strafe riskieren, betont das Ehepaar. Es sei zwar nicht angenehm, den ganzen Tag mit aufgesetzter Maske zu arbeiten, „aber es ist halt so“, sagen Manuela und Michael Blum. Glücklicherweise hielten sich auch die Gäste an die Vorgabe, mit Mund-Nasen-Schutz ins Lokal oder in den Biergarten zu kommen und diesen ersten am Tisch abzunehmen, ergänzen sie. Mit Masken-Verweigerern hat es das Team der Linde aber auch schon zu tun bekommen: „Wir haben ein paar Leute ausdrücklich auf die Maskenpflicht hinweisen. Die haben sich dann umgedreht und sind wieder gegangen“, erzählt Manuela Blum. Keine schöne Erfahrung – aber das seien wirklich nur Einzelfälle, fügt sie hinzu.

Auch im Betrieb von Familie Blum gab es immer weniger Bewerber für Ausbildungsplätze

Um ein weiteres schwieriges Thema kommt man im Gespräch mit erfahrenen Gastronomen nicht herum: die Personalsituation. Michael Blum kann sich an Zeiten erinnern, als 20 bis 25 Bewerbungen im Jahr auf dem Schreibtisch lagen. „Jetzt ist man froh, wenn vor Beginn des Ausbildungsjahres zwei Bewerbungen kommen“, sagt er. Obwohl offene Stellen mittlerweile auch über soziale Netzwerke ausgeschrieben werden, sei die Resonanz gering. „Das Hauptproblem sind unattraktive Arbeitszeiten“, sagt der Wirt. Aber wenn Gäste abends bis 21 Uhr oder länger zum Essen da seien, dann könne man eben nicht früher Feierabend machen. In Ortschaften auf dem Land, so wie Unterroth, kommt noch eine weitere Schwierigkeit hinzu: Dort gibt es anders als in der Stadt kaum Studenten, die einen Nebenjob suchen.

Blum und seine Frau haben aber das Glück, auf langjähriges Personal vertrauen zu können. Einige der 14 Angestellten haben schon im Betrieb ihre Ausbildung gemacht, so wie der Koch Chathu Phaosiri. Er ist schon am frühen Vormittag in der Küche zugange und bereitet alles vor, damit später die Töpfe dampfen können. Unter der Woche bietet die Linde nicht nur einen günstigen Mittagstisch an, den Arbeiter, Rentner und andere Gäste gerne annehmen. Als weiterer Service kommt ein Lieferdienst für mehrere Kindergärten in der Umgebung hinzu. „Das machen wir, seit unsere Tochter im Kindergarten in Unterroth war“, erzählt Michael Blum. Auf Vorbestellung gingen so täglich rund 150 zusätzliche Mittagessen raus. „Lokal, kurze Wege, frisch gekocht“, preist der Inhaber der Linde die Vorteile an. „Da sind die Eltern froh darüber.“

In diesem Zusammenhang weist der Inhaber auch auf die Linde-App hin, mit der sich hungrige Menschen das Essen per Handy vorbestellen und dann abholen können. Es ist ein weiterer Baustein, der das klassische Dorfwirtshaus moderner macht. Als einzige noch verbliebene Wirtschaft im Dorf will die Linde eben mehr bieten als das, was jeder Gasthof bieten kann.

