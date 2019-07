vor 55 Min.

Sause mit Sägen, Singen und Spielen

Das Akkordeon-Duo Bettina & Patricia trat in keck-knappen Lederhosen auf – und verstand sich darauf, das Publikum mit einzubinden.

Beim Harmonika-Open-Air in Vöhringen gibt es eine bunte Vielfalt – vom Volkstümlichen bis hin zur Handwerkskunst

Wenn Markus Holl die Kettensäge ansetzt, um aus einem stattlichen Baum ein Gesicht zu fräsen, dann fliegen die Fetzen und Sägemehl liegt hauchdünn auf der Wiese. Und wenn die Band „Böhmische Schlawiner“ ins Horn bläst, dann dauert es nicht lange und Stimmung pur ist angesagt. Das Event-Triple ist schließlich komplett, wenn die Finger der Harmonika-Virtuosen in rasender Schnelligkeit über die Knöpfe ihrer Instrumente huschen wie zum Beispiel bei Simon Wild, allseits bekannt aus der ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“, Alexander Weisbecker mit seinem Licher-Krainer-Trio und nicht zuletzt die beiden Madeln Bettina & Patricia in keck-knappen Lederhosen, die in ihren Auftritt geschickt die Besucher mit einbinden.

Sie alle waren Gäste beim Griaswirt, der im Rahmen des Illermusik-Festivals das Harmonika-Open-Air an der Iller veranstaltet hat. War man angesichts des Wetters zu Beginn noch vorsichtig, sodass das Opening mit der Harmonika-Gruppe Amtzell im Saal des Gasthauses stattfand, so ermutigten die Sonnenstrahlen dazu, dass doch noch draußen musiziert werden konnte.

Dieses Wochenende rund ums Schützenheim zeigte auf, wie vielfältig und farbig Kultur sein kann. Es bedarf nicht immer eines imposanten Konzertsaales, auch volkstümliche Musik unter Schatten spendenden Bäumen in heimeliger Atmosphäre, wo der Nachbar auf der Holzbank kein Fremder ist, egal, ob man ihn kennt oder nicht – das alles ist ein Stück Kultur, vor allem aber Heimat. (ub)

Themen Folgen