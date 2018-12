vor 34 Min.

Scanner "Eva" hilft den Steinmetzen im Ulmer Münster

Längst hat unterm höchsten Kirchturm der Welt neue Technik Einzug gehalten. Die neueste Errungenschaft: ein Handscanner namens "Eva" für über 30.000 Euro.

Von Dagmar Hub

Der Steintechniker des Ulmer Münsters strahlt über das ganze Gesicht: Jüngst konnte Richard Geczi den am Münster neu angeschafften Handscanner erstmals ausprobieren, und die neue Technik spart jede Menge Zeit: „Eva“ heißt der Strukturlicht-3D-Scanner der Firma Artec, das dort Perfektion – auf 0,1 Millimeter genau – bringt, wo Geczi am Computer jene Maßwerksegment-Modelle entwirft, nach denen seine Kollegen in der Münsterbauhütte anhand von Schablonen und Profilen aus Stein filigrane Werkstücke fertigen, die am Münster anstelle unrettbar beschädigter eingebaut werden müssen.

Etwa 50 Prozent schneller geht die Arbeit mit dem neuen Gerät, das 15.000 Euro kostete, zusätzlich war die Software 17.000 Euro teuer. Die Ersparnis an Zeit aber wird sich rechnen, denn in der Vergangenheit konnte es durchaus passieren, dass es länger dauerte, ein nicht erhaltbares Werkstück zu verstehen und nachzuzeichnen, als es dann anzufertigen. Die neue Software vereinfacht die Handhabung der Netzgeometrien, weil sie gleich richtige Linie erzeugt. Manchmal habe sich sein Computer nämlich bislang bei der Arbeit mit Punktwolken einfach „totgerechnet“, erklärt Geczi. Dass er einmal hauptberuflich am Computer sitzen würde, habe er sich früher nie vorstellen können, sagt Geczi, der seine Ausbildung in Südtirol an einer Bildhauerschule erhielt.

Durch die neue Technik geht es im UImer Münster schneller, präziser und günstiger

Die neue Technik aber macht nachvollziehbar, was man im Mittelalter beim Münsterbau auf dem Reißboden konzipierte, und das begeistert den Steintechniker. „Mit dem Reißbrett hätten wir keine Chance mehr, die anstehende Menge der Arbeiten zu bewältigen.“ Präziser, kostengünstiger und schneller geht die Arbeit mit der CAD-Technik; die noch immer nötigen Schablonen und Schnitte lassen sich von einer 3D-Zeichnung leicht und schnell in die Zweidimensionalität ableiten. Wurden früher Originale mit Silikon ummantelt und die entstandenen Formen ausgegossen, sind solche zeitraubenden Vorgänge heute nicht mehr nötig.

Seit 2014 setzt Geczi einen Laserscanner ein, neben Wasserwaage, Meterstab und anderem Werkzeug, das neben der neuen Technik nach wie vor seine Berechtigung hat. Präzision ist enorm wichtig, denn im Material am Hauptturm „treffen Mittelalter und Neogotik aufeinander“, wie der Steintechniker sagt. Die idealisierte Muschelkalk-Konstruktion des 19. Jahrhunderts passt oft nicht mit dem historischen Werkstück zusammen.

Derzeit sind im UIlmer Münster zwei restaurierte Glasfelder zu sehen

Wenn ein Muschelkalk-Werkstück aus der Zeit um 1900 ersetzt werden muss, nutzt man dann die Chance, wieder „mittelalterähnlichere“ Werkstücke zu schaffen? „Das ist ein Spagat“, erklärt Geczi. „Ich möchte das Mittelalter so gut wie möglich nacharbeiten und nicht die Kopie von der Kopie machen.“ Wo Mittelalterliches aber verschwunden ist, wird es auch nicht künstlich wieder erzeugt. Steine werden möglichst originalgetreu den jeweils ausgebauten nachgestaltet.

In der Nordwest-Ecke des Münsters sind derzeit zwei restaurierte Glasfelder des sogenannten „Kutteltürfensters“ zu sehen, die im Jahr 2008 aus der mittelalterlichen Bleiverglasung des Fensters gefallen und mehrere Meter abgestürzt waren. Das Fenster stellte die heilige Dorothea dar; die beim Absturz vor zehn Jahren zerbrochenen Glasfelder beinhalten Dorotheas Gewand und ihren Oberkörper vor einer gotischen Kathedrale. Die Glasfelder konnten durch Spenden restauriert werden und werden im Januar wieder in das Fenster eingebaut.