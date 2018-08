30.08.2018

Schätze aus Ägypten – und Hollywood

Früher sind Mumien in Ägypten am Straßenrand verkauft worden.

Eine Ausstellung in Ulm zeigt neben Originalen aus ägyptischer Zeit und Kopien von Exponaten aus dem Ägyptischen Museum in Kairo auch Filmrequisiten aus „Die Mumie“.

Von Dagmar Hub

Aktuelle Plakate in der Stadt irritieren etwas, werben sie doch parallel für eine Ausstellung von Ausgrabungen aus der Zeit des ägyptischen Pharaos Tutanchamun und den US-Film „Die Mumie“ mit Tom Cruise. Wer den Weg ins Donautal nimmt, in den „Beste Event“-Hochzeitssaal in der Boschstraße, entdeckt – bis zum 2. September – eine Ausstellung von tatsächlich originalen Exponaten aus ägyptischer Zeit. Dazu sehr gute Kopien von Exponaten aus dem Ägyptischen Museum in Kairo – und ein bisschen Hollywood, denn in einem Teil des Saales stehen auch Filmrequisiten aus „Die Mumie“. Die – künstliche – Mumie aus dem Film aber ist nicht zu sehen, obwohl sie zum Ausstellungsumfang gehört; ihr Sarkophag war schlichtweg nicht in den ersten Stock des „Beste Event“-Gebäudes zu schleppen.

Die Ausstellung trennt in den beschreibenden Texten sorgfältig: Auf den originalen Exponaten aus ägyptischer Zeit ist ihre Echtheit vermerkt. An den Schaukästen der Kopien ist zu lesen, dass es sich um handgearbeitete Kopien handelt, die zwar über Goldauflagen verfügen, aber natürlich sind sie – wie die Pharaonen-Totenmaske – nicht aus massivem Gold, sondern vergoldet.

Mumien wurden verkauft - oder als Brennstoff verheizt

Wie es dazu kommt, dass echte Mumien und Grabungsfunde wie ein Uschebti – eine Statuette, die im alten Ägypten als Grabbeigabe verwendet wurde und die für den Toten im Jenseits Arbeiten verrichten sollte – im Rahmen der Tutanchamun-Ausstellung zu sehen sind? Viele der Exponate stammen aus einer Privatsammlung. Im 19. Jahrhundert war es chic geworden, Mumien von Reisen nach Ägypten nach Europa mitzubringen. Selbst in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war es möglich, auf Märkten Funde zu kaufen. Ein altes Foto zeigt einen ägyptischen Mumienhändler, der seine „Ware“ steif am Straßenrand stehend anbietet. Mumien waren damals nicht von Wert und wurden von der Bevölkerung auch als Brennstoff verheizt.

Die in der Ausstellung gezeigte weibliche Mumie mit dem langen roten Haar hat eine nachvollziehbare Geschichte: Sie kam 1884 mit einem Reisenden nach Deutschland und wurde in einem Panoptikum ausgestellt, das 1922 geschlossen wurde. Die Exponate wurden verkauft. Andere, die wie diese Mumie keinen Käufer fanden, landeten im Keller in der Bleibtreustraße, wo die Mumie nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gefunden wurde. Diesmal kam sie in den Besitz eines Schaustellers, der sie auf Jahrmärkten zeigte – und schließlich zu einem Antiquitätenhändler in den Niederlanden, wo sie ihr heutiger Besitzer kaufte.

Zu sehen sind unter anderem Kopien einer Skulptur der Göttin Isis, eines Dolches und eines Salbgefäßes, wie sie im Grab Tutanchamuns gefunden wurden, und eine Kopie eines Gehirnhakens. Mit dessen Hilfe wurden im alten Ägypten die Gehirne Verstorbener zur Mumifizierung der Toten entfernt. Auch eine Nachbildung eines ägyptischen Pharaonen-Sarkophags ist zu sehen, dazu ein originaler mumifizierter Pferde-Fötus und ein mumifizierter Falke. Falken galten im Pharaonenreich als Symbole des Himmelsgottes Horus. Ägyptische Herrscher saßen auf dem Horus-Thron.

Die Exponate hätten einen zentraler gelegenen Ausstellungsort verdient, und der Besucher muss unterscheiden zwischen den realen – originalen und kopierten – Exponaten und jenen, die sich auf den Film „Die Mumie“ beziehen.

